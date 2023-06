Tot i que va reconèixer la mobilització de l'electorat conservador a les eleccions municipals, va lamentar la pèrdua de poder institucional per part del seu partit. | @EP

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha defensat que l'Ajuntament de Barcelona "necessita estabilitat i orientació progressista" amb el candidat del PSC a l'alcaldia, Jaume Collboni, encapçalant el govern municipal.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha afirmat que li ha "estranyat la posició, en aquest cas, d'ERC, que ha rebutjat així d'entrada la possibilitat de fer un govern d'esquerres".

Preguntat per com veuria un pacte entre Junts i ERC perquè governés el candidat de Junts i guanyador dels comicis a Barcelona, Xavier Trias, ha apostat per respectar que les decisions sobre pactes municipals "es prenguin localment".

Sobre si formarà part de les llistes per a les eleccions generals del 23J, ha respost que ell és una persona de partit i que farà el que la seva organització decideixi, cosa que "el criteri de Salvador Illa serà fonamental".

En preguntar-li si la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, tornarà a ser la candidata del PSC en aquesta cita electoral, ha respost que encara falta l'aprovació dels òrgans del partit, encara que "si ella vol, el normal sí que seria" que ho fora.

Iceta ha considerat que a les eleccions del 28M "l'electorat conservador s'ha mobilitzat com si fossin unes generals i com un instrument d'erosió del Govern de Pedro Sánchez i del Govern progressista".

I encara que ha lamentat que el seu partit ha perdut una quota de poder institucional important --en les seves paraules--, ha recordat que “alcaldes socialistes han deixat de ser-ho malgrat tenir més suports que fa quatre anys”.