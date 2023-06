La reunió va comptar amb la presència de membres destacats d'ambdues formacions polítiques. | @EP

Les cúpules d'ERC i Junts s'han reunit aquest divendres a Ginebra (Suïssa) per analitzar els resultats de les eleccions del 28M i "convertir-los en una oportunitat per a un camí de reconstrucció de les confiances en el si del moviment independentista", han explicat fonts d'ERC.

Segons ha avançat 'Público' aquest mateix dissabte, les cúpules dels dos partits es van reunir per "negociar la reunificació independentista".

Les fonts d'ERC ja citades han indicat que per part d'ERC hi va participar la secretària general, Marta Rovira; el president del grup parlamentari, Josep Maria Jové, i el vicesecretari general de coordinació interna, Oriol López.

En representació de Junts ho va fer el secretari general del partit, Jordi Turull; el president del grup parlamentari, Albert Batet, i el secretari de Política Municipal, David Saldoni.

Per part d'ERC hi ha "una voluntat explícita de traduir la reconstrucció de confiança amb la priorització d'enteniments independentistes al món local"; per això la presència dels responsables de política municipal dels dos grups a la trobada.