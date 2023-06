El procés "no és una impugnació i no afecta la data d'investidura" | @EP

Bcomú ha presentat un recurs a la Junta Electoral de la Zona de Barcelona amb reclamacions per "errors" al retrobament final de les municipals del 28M publicat divendres, que va mantenir les posicions en què van quedar els candidats, amb Jaume Collboni (PSC) segon i Ada Colau (BComú) tercera.

En un comunicat aquest diumenge, la formació de l'alcaldessa en funcions ha indicat que han detectat "errors materials" a l'acta d'escrutini i l'obertura de vots nuls.

Han demanat que es consideri "vàlida l'acta de la taula 1-045-U, de Ciutat Vella, que reflecteix 5 vots de Cs, 150 vots de BComú i 4 vots per a Pacma, ja que és el coherent amb el nombre de vots emesos i hi ha dues còpies d'actes que ho validen".

VALIDAR RESULTATS "QUE NO ES VAN CONSIDERAR" DIVENDRES



Així, la formació ha demanat que "es considerin vàlids els resultats retransmesos per l'administració i l'acta coincident que no es van considerar divendres a l'escrutini".

"Recordem que aquest procés no és una impugnació i no afecta la data d'investidura, però considerem que és just aclarir errors", ha afegit el partit.