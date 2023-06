Colau va subratllar que la inversió en transport públic és fonamental per a les ciutats del segle XXI. | @EP

L'alcaldessa en funcions de Barcelona, Ada Colau, ha reivindicat invertir en transport públic i que "no és temps per ampliar l'aeroport, ni ampliar autopistes".

Ho ha dit a la presentació de la Cimera Mundial de Transport Públic (UITP), que ha començat aquest diumenge i que s'allargarà fins al 7 de juny al recinte Gran Via de Fira Barcelona, al costat de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez; i el conseller de Territori de la Generalitat, Juli Fernàndez.

Ha assegurat que Barcelona ha tingut "molt clara" l'aposta pel transport públic amb la construcció de 70 quilòmetres de carril bus i la connexió del tramvia pel centre de la ciutat, i ha afegit que el 80% de la flota d'autobusos serà elèctrica, encara que no ha concretat quan.

Per ella, Barcelona ha viscut "un rècord històric" d'usuaris de transport públic a la ciutat, ja que considera que els ciutadans han respost al descens de les tarifes.

Ha criticat que les institucions, a nivell global, van "tarda" i ha dit que la inversió no només ha d'arribar per part de l'Ajuntament de Barcelona, sinó que també hi ha d'implicar l'àrea metropolitana.

Colau ha remarcat que la inversió en transport públic “no és una opció més”, sinó que, segons ella, és la solució per a les ciutats del segle XXI.