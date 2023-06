En una entrevista, Mas ha emfatitzat la importància de corregir els incompliments i ha manifestat la diferència entre governar conjuntament i aprovar els comptes. | @EP

La consellera d'Economia de la Generalitat, Natàlia Mas , ha assegurat que el Govern ha començat a treballar als Pressupostos per al 2024 , per als quals el seu soci prioritari serà Junts : "Sempre ho hem fet així".

"Acabem arribant a un acord amb els comuns , agents econòmics i socials, i amb el PSC . Tot està obert, però també és cert que amb el grau d'incompliments que s'està evidenciant...", ha afegit en una entrevista al diari 'Nació Digital'.

Ha avisat que per mantenir el pacte hi ha d'haver una correcció en els incompliments i ha insistit en la diferència entre governar conjuntament amb una formació i aprovar els comptes: "Nosaltres no governem amb el PSC ni ho volem fer en cap cas".

Mas ha xifrat en un 30% la inversió de l'Estat a Catalunya el 2021, l'ha qualificat de dèficit i ha considerat que "darrere hi ha una decisió deliberada de perjudicar l'economia catalana".

"Senyors del PSOE, demostrin que amb el tracte econòmic amb Catalunya són diferents dels governs que us han precedit. No se'ns està demostrant", ha reclamat.

Preguntada textualment per si el Govern pretén incentivar el retorn d'empreses que van abandonar Catalunya després de l'1-O, ha afirmat que el 2017 hi va haver canvis de domicili social que no van anar acompanyats de trasllat de l'activitat econòmica, i ha afegit: "El que no farem és incentivar un retorn que generi un perjudici a les empreses que mai no es van moure d'aquí”.