Per la seva banda, Puigdemont va acusar Illa de victimisme i va assenyalar que no justificarà la deshumanització de ningú, encara que tampoc acceptarà el victimisme dels que ho han promogut.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha advertit una "injusta, abusiva i infame la campanya de desqualificacions i deshumanització" contra el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, li ha replicat acusant-lo textualment de victimisme.

Ho han dit aquest dilluns en missatges publicats als seus respectius comptes de Twitter.

"Els mitjans de comunicació i els que ens dediquem al servei públic hem de reflexionar seriosament sobre la nostra responsabilitat amb la societat i la democràcia. No tot s'hi val", ha assenyalat Illa.

Per part seva, Puigdemont ha dit que no justificarà la deshumanització de ningú en considerar-ho la llavor del totalitarisme, encara que no acceptarà "el victimisme de qui l'ha sembrat de manera entusiasta, juntament amb altres miserables".

"Els que s'han dedicat anys a deshumanitzar-nos, ara ploren. Si hi té interès, alguns li poden donar un màster del qual és realment deshumanitzar una persona", li ha retret.