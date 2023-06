A Lleida hi haurà primàries entre 5 aspirants ia Tarragona amb 2. | @EP

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i la fins ara alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, seran les candidates de Junts per Barcelona i per Girona per a les eleccions generals.

Són les úniques que s'han postulat finalment per ser-ho (Jaume Giró va acabar renunciat després d'aspirar a ser cap de llista per Barcelona), han informat aquest diumenge fonts del partit.

Sí que hi haurà primàries a Lleida, on es disputaran la candidatura Isidre Gavin, Joan Buchaca, Marta Gispert, Santiago Sàlvia i David Tavero.

A la circumscripció de Tarragona ho faran Josep Maria Cruset i Hèctor López Bofill.

La data límit de presentació de candidatures era aquest diumenge, i ara els aspirants podran fer campanya del 5 al 8 de juny, ja que les votacions es faran el divendres 9 de juny.