Aquesta xifra representa el 8,39% més que l'any anterior. | @EP

El Congrés dels Diputats va dedicar 1,17 milions d'euros a sufragar els desplaçaments de senyories per territori nacional durant el primer trimestre d'aquest any, un 8,39% més que en el mateix període de l'any anterior.

En concret, la facturació total pels viatges fets entre l'1 de gener i el 31 de març va pujar a 1.170.476,72 euros, davant els 1.079.839,28 de l'any anterior. És a dir, la xifra ha augmentat

a 90.637,44.

D'aquesta xifra total 700.347,27 euros es van fer servir per pagar viatges dels diputats entre Madrid i les seves respectives circumscripcions, els coneguts com a desplaçaments per a l''activitat parlamentària'.

A això se sumen els 123.075,95 euros invertits en viatges per acudir a actes polítics --amb autorització dels seus respectius grups-- i 1.593,57 euros més per a viatges oficials.

En total, representen 825.016,79 euros, que és el cost que inclou els bitllets d'avió, tren i autobús, així com la indemnització per quilometratge en vehicle privat, però a aquesta quantitat cal afegir-hi els 345.469,93 euros. Congrés ha hagut de fer front en concepte de despeses de gestió, cancel·lacions i canvis de bitllets.