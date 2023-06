La presidenta de Junts i expresidenta del Parlament, Laura Borràs / @EP

Junts per Catalunya decidirà aquesta tarda qui serà el proper president del Parlament , pràcticament un any després que es comencés a considerar el reemplaçament de Laura Borràs a la Cambra catalana. El que s'esperava en un primer moment que fos un procés ràpid i simple, va resultar més complicat del que es pensava. Per tant, la persona seleccionada a la reunió comptarà amb el suport dels grups de JxCat i Esquerra Republicana al ple que es durà a terme per triar el nou president de la institució i, si tot surt segons el previst, es convertirà en la segona autoritat de Catalunya.

El nom que surt a totes les travesses és el d' Anna Erra , vicepresidenta de Junts per Catalunya i alcaldessa en funcions de Vic. El juny de 2022, després de la primera fase del congrés de Junts, va anunciar que no buscaria cap altre mandat al govern municipal de la capital d'Osona i des de llavors ha estat considerada com una candidata destacada. A més, en aquesta mateixa reunió a Argelers, Erra va ser la segona dirigent de JxCat que va obtenir més vots, només superada pel secretari general Jordi Turull. Fins i tot va quedar davant de la presidenta del partit, Borràs.

Durant l'últim any, també s'ha esmentat diverses vegades el nom de Marta Madrenas a la llista de possibles candidats. Madrenas, que era alcaldessa de Girona i no buscava la reelecció, ara encapçalarà la llista del partit per a les properes eleccions del proper mes a la província de Girona. Això l'exclou de la consideració per al lloc.

Laura Borràs, per la seva banda, ha evitat esmentar noms específics, tot i que ha elogiat el diputat que la reemplaçarà al grup, Antoni Castellà, líder de Demòcrates, afirmant que seria un "excel·lent president". Castellà compta amb experiència tant com a diputat com a membre de l'òrgan rector de la Cambra, però no pertany orgànicament a Junts, encara que comparteix l'afinitat amb Carles Puigdemont al Consell per la República.

En qualsevol cas, el reemplaçament de Borràs serà una oportunitat per mostrar la unitat entre Junts i ERC al Parlament divendres que ve. En aquest moment, les dues formacions han reconstruït els llaços després de les eleccions del 28-M, on una part important de l'electorat independentista va decidir no participar-hi. De fet, les dues organitzacions es van reunir discretament a Ginebra per explorar opcions de cara a les eleccions generals del juliol, convocades sorprenentment per Pedro Sánchez fa una setmana.