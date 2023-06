(I-D) El presidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès; el presidente de ERC, Oriol Junqueras; el candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel RufiánFirma: Lorena Sopêna / Europa Press

El Col·lectiu 1 d’octubre no tant conegut fóra de l'espai intern polític republicà és un corrent articulat internament a ERC que qüestiona les decisions de la direcció. Des de dins i sense fer massa soroll extern, Joan Puig, ex-diputat de ERC al Congrés ha recollit els avals per a forçar una elecció interna per a forçar una elecció interna del candidat per Girona a les properes eleccions del 23J.

El seu objectiu es abaixar el poder intern del seu president l'Oriol Junqueras, que va deixar clar que no pensa dimitir, malgrat uns resultats que han deixat a casa més de 300.000 votants. L’ERC d’avui no té res a veure amb l’organització que es va esventrar en el congrés del 2008. I Junqueras juntament amb Marta Rovira, ha portat el partit a aconseguir grans cotes de poder institucional però amb un preu alt, la desmobilització dels militants.

Esquerra ja havia trencat el tabú dels pactes amb el PSC al parlament però ERC i Junts es necessiten per a governar les institucions. Així ERC facilitarà la batllia de Trias i després d’haver tocat fons amb la sortida de Junts de la Generalitat.

PERE ARAGONÉS I ORIOL JUNQUERES UNA PUGNA PEL LIDERATGE A ERC

A ERC, la digestió de la davallada electoral també ha fet resorgir les diferències de model al partit entre Oriol Junqueras i Pere Aragonès. El president de la Generalitat no considera cosa feta l’elecció de Gabriel Rufián com a cap de llista al Congrés després dels discrets resultats obtinguts a Santa Coloma de Gramenet i ha llançat el missatge que el seu lideratge no és artíficial.

Han estat figures de l'espai d'ERC quin han alçat la veu de les discrepàncies com Joan Tardà, ex-cap de files d’Esquerra al congrés que ha demanat a Aragonès si havia canviat l’estratègia aprovada al congrés en relació als pactes post electorals possibles després de les municipals.

L'ex-dirigent a Barcelona Alfred Bosch, tampoc s'ha mossegat la llengua i ha alertat que ERC ja no sambla independentista per a l’electorat afirmant que creu que el president Pedro Sánchez ha guanyat la partida. A més Bosch ha assenyalat com a causa de la davallada a Barcelona el fet que Ernest Maragall no hagués fet oposició a Ada Colau durant aquest passat mandat.

A Twitter ha expressat la mateixa opinió l’ex-diputat, ex-senador i ex-batlle Miquel Àngel Estradé: “Obtenir un regidor més a Santa Coloma de Gramenet a canvi de perdre’n dotzenes a Balaguer, la Ràpita, Barcelona, Solsona, Tàrrega, Montblanc o Lleida i un grapat d’alcaldies, és un resultat ben galdós. Però podem estar contents perquè nosaltres treballem per la Catalunya sencera.”