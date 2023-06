@EP

La portaveu del Govern de la Generalitat , Patrícia Plaja, ha avisat aquest dimarts que calen institucions catalanes fortes perquè "vénen temps durs i difícils per a Catalunya i el seu autogovern" davant un possible govern de PP i Vox després de les eleccions generals del 23 de juliol .

Ho ha dit a la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu , en què ha expressat que confia que hi hagi un "entesa" que permeti que la Presidència del Parlament segueixi sent independentista.

La Mesa del Parlament va decidir dijous passat retirar l'escó a la ja expresidenta del Parlament, Laura Borràs (Junts), en compliment de l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) després de la condemna per prevaricació i falsedat documental, que no és ferma .

La mateixa Mesa va convocar un ple pel divendres 9 de juny a les 12 hores per escollir el relleu a la Presidència.

RESPECTE AL PARLAMENT JA JUNTS



Plaja ha demanat "el màxim respecte per a la institució i el màxim respecte per la decisió que prengui Junts" sobre el candidat que presenti el partit per presidir la Cambra catalana.

"Sigui qui sigui, primer deixarem que arribi, ja hi haurà temps perquè el president de la Generalitat tingui una reunió institucional", ha afegit.

ALIANCES A MUNICIPIS



Preguntada pel pacte Junts-PSC per a l'alcaldia de Roses (Girona) que desbanca l'actual alcalde d'ERC i per un possible pacte de les mateixes forces a la Diputació de Tarragona, Plaja ha dit que “són els partits els que cal pronunciar ".

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va demanar fa una setmana un "front democràtic" a Catalunya davant d'un possible govern de PP i Vox.

En la seva proposta, Aragonès va fer una crida a l'independentisme a no perdre la Presidència del Parlament, a mantenir "l'estabilitat" de la Generalitat ia arribar a acords independentistes als ajuntaments després de les eleccions del 28 de maig.

"Costa entendre que es pactin alcaldies amb partits com el PSC, que és un partit no independentista, perquè no arribin a l'alcaldia altres partits independentistes", ha sostingut Plaja.