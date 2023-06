El secretari general de Coalició Canària (CC) i el president del PP de Canàries, Fernando Clavijo i Manuel Domínguez , respectivament, han tancat aquest dimarts les comissions negociadores per governar junts a les Canàries.

28M.- CC i PP acorden el pacte per governar a les Canàries - COALICIÓ CANÀRIA

Així ho han indicat en declaracions als periodistes després de concloure la segona reunió oficial de la comissió negociadora convocada aquest dimarts en un cèntric hotel de Las Palmas de Gran Canària, tot i que s'espera que escenifiquin la signatura de l'acord formal a finals d'aquesta setmana.

Després d'aquest acord es preveu que CC i AHI subscriguin el suport per a la governabilitat de l'arxipèlag, ja que hi havia un acord electoral, i es negociï amb Agrupació Socialista Gomera (ASG) per assolir la majoria absoluta, que són 36 escons.

Clavijo ha matisat que a les eleccions del 28 de maig els ciutadans "van propiciar amb el seu vot un canvi, un canvi de govern" , per això el que busquen amb aquest pacte és "dotar d'estabilitat, dotar de coherència i, sobretot, posar el ciutadà al centre de la gestió pública del Govern de les Canàries i del nombre més gran d'institucions".

Va afegir que aquests acords abasten quatre cabildos i més de 20 ajuntaments, així com el mateix Govern de les Canàries. D'aquesta manera, ha indicat que després de dies d'"intens treball" s'ha establert un programa de govern per resoldre els problemes "reals" dels canaris perquè, ha subratllat, necessiten que a les famílies de l'arxipèlag "els vagi bé perquè a les Canàries els vagi bé".

Clavijo també ha mostrat el seu agraïment al Partit Popular per la seva "predisposició, especialment al seu president", a qui ha dit que coneix des de fa anys i ha afirmat que han treballat "molt intensament" a l'illa de Tenerife.

Per part seva, el president del PP de les Canàries, Manuel Domínguez, ha afirmat que és un "dia important, un dia especial" per a l'arxipèlag i els seus ciutadans, ja que PP i CC han pogut acordar un document "programàtic, estructurat" amb un "únic" programa de govern que "marcarà les pautes i les línies de desenvolupament".

ACORDEN LES ÀREES DE GESTIÓ



Sobre si ja s'han tancat les conselleries de govern, Clavijo ha dit que "no", si bé sí que han acordat les àrees de gestió o d'influència dins del programa de gestió, mentre que el com ho faran serà una qüestió que negociïn ara els responsables de CC i PP.

De tota manera, va avançar que àrees com economia, hisenda o turisme estaran a l'òrbita del PP, mentre que sanitat, benestar social o ordenació territorial, entre d'altres, són per a Coalició Canària.

Clavijo va incidir que és "important" que existeix "un programa de govern, hi ha un govern" que s'enfrontarà en la propera legislatura a "importants els reptes", tals com va citar la "crisi que sembla que s'entreveu", l'"absoluta" execució i gestió als fons Next Generation", les llistes d'espera.

Per això, ha ressaltat la importància que el PP i CC tenen "un full de ruta de cap a on" volen portar a les Canàries perquè ha assegurat que l'arxipèlag "està pitjor" i intentaran posar les solucions "sense fórmules màgiques" però "amb compromís".

Qüestionat per les persones que ocuparan les diferents responsabilitats, Clavijo ha afirmat que buscaran els “perfils adequats per als reptes” que han d'afrontar.

Així la Presidència del Parlament de les Canàries sí que serà per al PP encara que el president del PP no ha donat nom i ha exposat que la seva intenció "no" és cobrir quotes "ni entre illes, ni entre homes i dones, ni de bon tros", sinó que cal pensar "molt bé què és el que mereix Canàries a l'època que ve. Cal pensar molt bé quines són les polítiques a dur a terme (...)" per afegir que "no" conformarà ni les conselleries, ni el Parlament “en funció de quotes, ni en funció de la situació de la gent”.

LÍNIES DEL DOCUMENT PACTAT



Entre les línies del document que CC i PP han pactat hi ha la reconstrucció de l'Estat del Benestar a les Canàries amb una direcció general de gent gran, la creació d'un pla d'ocupació de serveis socials o la construcció urgent de places residències i diürnes per a gent gran.

Es proposen també l'obertura del diàleg amb tots els actors implicats del sistema sanitari per posar el pacient "al centre" o l'impuls del Pacte per l'Habitatge a les Canàries per desbloquejar els projectes que estan paralitzats en matèria d'habitatge públic i agilitzar iniciatives públiques i privades, que contribueixin a abaratir els preus actuals del mercat.

En matèria migratòria, es proposen instar el Govern central a promoure en l'àmbit de la Unió Europea una cooperació més gran amb els països d'origen i lluita contra la immigració il·legal, així com en el cas d'arribada de menors estrangers no acompanyats que es consideri un assumpte "prioritari" per a l'Estat.

Un segon eix aborda l'educació com a base per al progrés personal i de la societat, del desenvolupament econòmic i de la generació d'ocupació pel que asseguren que potenciaran la plena atenció a la diversitat o fomentaran la dedicació especial a la formació professional per enfortir les competències de les persones amb l'objectiu de millorar la qualificació professional de la ciutadania, la reducció de la desocupació o la requalificació de les persones durant la vida laboral.

Una política fiscal que incentivi l'activitat econòmica i promogui l'ocupació de qualitat amb un desenvolupament de tota la potencialitat del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries (REF) és un altre dels punts acordats com l'aplicació d'una política tributària justa, progressiva i equilibrada" que persegueixi "alleujar la pressió fiscal del contribuent".

Completen aquest document l'enfortiment de les polítiques culturals i esportives, la priorització de la sostenibilitat i la planificació com a denominador comú de la política territorial i energètica o la fixació de les polítiques d'igualtat com a polítiques horitzontals i d'integració.

A més d'impulsar el desenvolupament "real" del nou Estatut i el protagonisme de les Canàries com a societat europea a l'Atlàntic, així com la projecció d'una administració moderna, àgil, simplificada i transparent.