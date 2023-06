L'executiva de Junts ha proposat aquest dimarts que la vicepresidenta de la formació i alcaldessa en funcions de Vic (Barcelona), Anna Erra, substitueixi la presidenta del partit, Laura Borràs, a la presidència del Parlament.

WhatsApp Image 2023 06 06 at 18.24.15

Així ho han explicat fonts consultades, de manera que el nom d'Erra serà el que Junts presenti al ple de divendres, en què s'ha d'elegir el nou president de la institució, i comptarà d'entrada amb els vots del seu grup i el d'ERC.

El nom d'Erra, pròxima al secretari general de Junts, Jordi Turull, ha estat un dels més que ha sonat l'últim any per rellevar Borràs, i de fet totes dues han arribat juntes a la reunió de l'executiva.

Les darreres setmanes havien aparegut altres noms com el del portaveu de Demòcrates, Antoni Castellà, i també es va descartar el de l'alcaldessa en funcions a Girona, Marta Madrenas, que concorrerà a les eleccions generals.

La secretària segona de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, molt propera a Borràs, es va desmarcar com a possible successora, i si bé temps enrere va advocar per deixar l'escó buit, recentment va defensar que havien d'escoltar la líder del partit abans de decidir res sobre del possible relleu.

Erra, que ha governat amb majoria absoluta a Vic en l'últim mandat, ja va anunciar mesos enrere que no aspirava a repetir, i molts al partit ja la van situar a les primeres files per succeir Borràs, i més tenint en compte que va ser la segona dirigent de la formació que més suport va collir al congrés que Junts va celebrar el juliol de 2022, només per darrere de Turull.

EL PLE DEL 9 DE JUNY



El ple per triar nova Presidència del Parlament se celebrarà divendres a les 12.00 hores: en una primera ronda, els diputats escriuran el nom d'un candidat en una papereta i hi haurà segona ronda si cap no aconsegueix majoria absoluta.

Passaran a la segona ronda els dos candidats amb més vots, i el més votat serà el president el més votat (si empatessin, es repetiria la votació fins a quatre vegades, i si persisteix l'empat es considerarà elegit el del grup amb més escons).

A més d'Erra, el PSC-Units ha presentat la candidatura de la vicepresidenta segona del Parlament, Assumpta Escarp; els comuns, la del diputat Joan Carles Gallego, i Cs la de l'exsecretari general i diputat Matías Alonso.

ERC, que ara exerceix la vicepresidència primera en funcions de presidència de la mà d'Alba Vergés, no està previst que presenti una candidatura per ocupar el càrrec, per al qual defensen que segueixi recaient a Junts, segons va afirmar la setmana passada el líder republicà, Oriol Junqueras.

PERFIL



Nascuda a Vic el 7 d'octubre de 1965, és llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i diplomada en Magisteri a la Universitat de Vic, professió que va exercir durant 21 anys al col·legi Sant Miquel del Sants, i és també coautora de diversos llibres de text de secundària sobre ciències socials.

Des del 2007 fins al 2015, va ser tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Cultura, Comerç i Turisme, i fins al 2011 va presidir l'àrea Social de l'Ajuntament de Vic.

A les eleccions municipals del 2015 va començar el seu mandat com a primera alcaldessa de la ciutat, càrrec que va revalidar a les municipals del 2019 amb majoria absoluta, i el juny del 2018 va prendre possessió com a diputada al Parlament.