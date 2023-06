Pablo Iglesias amb Yolanda Díaz @ep

Divendres és l'últim dia perquè Podem, Sumar, Esquerra Unida, Compromís, Els Comuns, Més Madrid - i la llarga llista de partits que hi ha a l'esquerra del PSOE - aconsegueixin presentar una confluència que els garanteixi un bon resultat a les eleccions generals del 23-J . Queden poques hores i l'acord de coalició s'hauria de presentar, com a màxim, aquest dijous perquè pugui ser ratificat per les militàncies abans de divendres. Encara que tot és possible i també podria arribar divendres in extremis sense sotmetre's a l'opinió dels afiliats de cada partit. Després del resultat de les eleccions autonòmiques i municipals, semblava una urgència que s'aconseguís una unitat entre aquestes formacions, atesos els mals resultats que van tenir per separat i els milers de vots que van enterrar per no aconseguir assolir els llindars mínims per a obtenir els escons. Tot i això, a dos dies del límit per assolir l'acord, l'ambient està força enrarit, amb polítics filtrant les diferències per aconseguir una confluència - en comptes de negociar en silenci-, i assenyalant que, una vegada més, el problema està en els noms i les sigles, aquests cromos intercanviables que sempre apareixen a les negociacions entre formacions polítiques.

Pablo Iglesias ha estat l'encarregat de filtrar a l'opinió pública els esculls que dificulten aquesta confluència. Segons ha afirmat el líder emèrit de Podem a Rac1, hi ha una "pressió" perquè la titular d'Igualtat, Irene Montero , estigui "fora" del projecte d'aglutinació de forces progressistes al voltant de Sumar. Iglesias critica que caigui en "dinàmiques" de "venjança" i "humiliació" a Podemos demanant que s'aparti Irene Montero, i tensa la negociació en un moment clau on sembla que no funcionaran les imposicions.

Amb aquest gest, Iglesias pretén pressionar la resta de les forces polítiques a la recta final de les negociacions. De la mateixa manera, també està marcant una de les prioritats de la formació morada: els noms. Montero vol un lloc rellevant a les llistes que li permeti conservar l'acta de diputada la próxima legislatura. D'altra banda, sembla que la resta de formacions que anira a la confluència no volen un nom tan cremat com el de Montero - que ha patit un fort desgast polític en aquesta legislatura per infinitat de polèmiques-, i no acceptaran un nom a les llistes que, més que sumar, pugui restar.

QUI IMPOSA ELS "VETOS"?

L'altre escull a les negociacions és Madrid, València i Catalunya. Segons Iglesias, Compromís, Más Madrid i els comuns són els principals culpables que no avanci la negociació. Afirma que aquestes tres formacions "d'àmbit territorial" estan plantejant vetos a dirigents de la formació morada de cara a la confecció de les llistes de Sumar per a les eleccions generals del 23 de juliol.

Iglesias ha assegurat que ha d'haver-hi cap veto de noms en la confecció de Sumar i ha apel·lat directament a la vicepresidenta Yolanda Díaz perquè digui que al seu partit polític "hi cap tothom" i no es plantegi "cap veto a sobre de la taula". Tot i això, l'exlíder de Podem no entén que, el que per a ells és un veto, per als altres pot ser una imposició.

Avancen les hores, seguim sense acord, i sembla que les diferències entre els partits, lluny de ser programàtiques o de projecte de país, tornen a girar al voltant de noms i repartiments de poder. De moment, les formacions polítiques a l'esquerra del PSOE tornen a demostrar que poden tenir prou miopia per aconseguir que tot el seu espai polític s'estrelli a les pròximes generals. Segons va publicar El País, amb una llista d'unitat, Sumar i Podemos i la resta de formacions s'aconseguirien més de 40 diputats. Per separat, aquest moviment es quedaria al llindar de la vintena d'escons.