L'eurodiputat i dirigent d'En Comú Podem Ernest Urtasun es converteix en el portaveu de Sumar per a la campanya electoral del 23J, segons ha informat el partit instrumental impulsat per la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz .

Arxiu - El vicepresident dels Verds/ALE al Parlament Europeu, Ernest Urtasun (comuns). Foto de fitxer.

A Sumar ressalten que Urtasun és economista i diplomàtic de carrera. A més, és europarlamentari des de l'any 2014 pels 'comuns' i actualment és vicepresident del 'grup Verd' al Parlament Europeu.

"Des de Sumar estem construint un projecte amb la justícia social i climàtica al centre i, per això, aspirem a construir un país que dugui a terme una transició ecològica justa que tingui el món de la feina dins", han traslladat.

Urtasun suposa la segona incorporació de l'equip de la campanya de Díaz que s'anuncia aquesta setmana, ja que ahir va transcendir el 'fitxatge' de l'exdiputat i exdirigent de Podemos Pablo Bustinduy.

Des de fa temps l'eurodiputat està considerat com una figura propera a la vicepresidenta segona, amb qui el mes de febrer passat va coprotagonitzar un diàleg sobre els reptes de la Unió Europea.

Precisament Urtasun acompanyarà la líder de Sumar aquest dimecres per visitar el Parc Natural de Doñana, on es reuniran amb les associacions ecologistes Ecologistes en acció, WWWF i Birdlife i també amb associacions d'agricultors afectats per la Proposició de Llei de Regadius de la Junta de Andalusia.

Díaz va ser molt crítica durant la campanya electoral del 28M passada amb la iniciativa del PP, a qui va acusar de "devastar" aquest enclavament natural, que era patrimoni de tots.

ELS COMUNS, EN EL NUCLI DUR DE DÍAZ



Amb la designació d'Urtasun com a portaveu de campanya s'eleva la presència dels 'comuns' al nucli dur de la candidata per Sumar a les eleccions del 23J.

I és que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i En Comú Podem són un dels seus baluards per al procés de reconfiguració a l'esquerra del PSOE.

Per exemple, el cap de gabinet Josep Vendrell s'adscriu a la confluència catalana d'Unidas Podemos i és una persona clau en les negociacions que manté Sumar amb una quinzena de partits progressistes, amb vista a aconseguir una candidatura d'unitat als comicis generals.

També l'historiador i exportaveu d'En Comú Podem al Congrés Xavier Domnech es va convertir en assessor de la vicepresidenta segona per a la construcció del seu nou projecte polític.