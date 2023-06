PSOE, ERC, PP, Sumar, Podem tot l'arc polític va a la gresca interna mentre els seus votants assisteixen preocupats a unes eleccions que els parteixen les vacances i el merescut descans.

LA REVOLTA DE MILITANTS I BARONS PREOCUPA AL NUCLI DUR DE PERE SÁNCHEZ

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, durant un acte de precampanya del PSC, a la Placa Fotovoltaica del Fòrum, el 4 de maig del 2023, a Barcelona, Catalunya (Esp

Al PSOE els líder regionals Emiliano Garcia- Page i Javier Lambán ja s'han vist en privat després del 28-M. Hi ha diferències en ple greixatge de la màquina electoral socialista i sí que hi ha dirigents que creuen que la nacionalització de la campanya ha estat el causant de la patacada electoral altres quadres polítics advoquen per la prudència i creuen que no és el moment d'obrir el partit en canal.



El Comitè Federal, el màxim òrgan de decisió entre congressos, és esperat pels uns i els altres per posar sobre la taula les seves opinions i decidir l'enfocament de les properes eleccions generals del 23J. A l'ordre del dia no donarà temps a gaire anàlisi dels resultats, perquè el focus s'ha posat en el discurs del secretari general, a tall d'“informació política”, provar els comptes, el programa i les llistes.

Però no tot seran flors perquè alguns barons crítics amb el disseny de la campanya, per la dinàmica en clau nacional, afegiran pressió a Pedro Sánchez. Entre ells hi ha Javier Lambán i Emiliano García-Page , que han confirmat la seva assistència. Les seves posicions són crítiques amb les aliances parlamentàries de Sánchez i demanen una autocrítica més gran de Ferraz i Moncloa pels resultats del 28-M passat. Per a Page el president Pedro Sánchez hauria d'haver avançat les generals per situar-les abans que les municipals i autonòmiques.

El PSOE ha ofert als barons i alcaldes de grans capitals derrotats encapçalar les llistes electorals. Fernández Vara, Lambán o Torres han rebutjat l'oferiment però ho han acceptat Francina Armengol a les Balears i Óscar Puente a Valladolid. L'encara alcalde en funcions de Sevilla, Antonio Muñoz, a més a més formarà part de les llistes per al Senat.

Sobre les llistes ja se sap que la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic , Teresa Ribera , serà previsiblement la número dos de Pedro Sánchez a la llista del PSOE per al Congrés , i la ministra de Defensa, Margarita Robles , les quatre, han informat fonts socialistes.

El Comitè Federal del PSOE ratificarà dissabte que ve les llistes del Congrés i el Senat per a les eleccions generals del 23 de juliol després de les propostes formulades al llarg d'aquesta setmana a cada territori, amb la potestat de fer canvis.

A les eleccions generals de novembre de 2019 Ribera va ser número quatre al Congrés per Madrid i Robles número u per Àvila, mentre que la número dos de Sánchez va ser l'exvicepresidenta del Govern Carmen Calvo , que aspira a repetir a les llistes per províncies com Madrid o Còrdova.

SUMAR ENREDAT ALS PACTES ESPRESS AMB 15 PARTITS REGIONALS

EuropaPress 5117283 vicepresidenta segona ministra treball economia social iolanda diaz

La guerra de retrets a l'espai a l'esquerra del PSOE està a l'ordre del dia amb fins i tot filtaracions interessades que esquitxin ERC a Catalunya a compte de la creença dels comuns que estan negociant amb Podem a l'esquena.

Podem ha caigut com una baralla de cartes a les últimes eleccions municipals i autonòmiques del passat 28M i augmenta la pressió i la pateix a la seva unió amb Sumar. Des dels territoris demanen a la direcció que asseguri la confluència amb la plataforma d'unió de les esquerres de Yolanda Díaz, mentre un Pablo Iglesias encès defensa a capa i espasa la presència de destacats membres de la direcció al capdavant de llistes importants com Madrid.

Una capital, la madrilenya, que ja el va batejar a ell mateix i va propiciar la sortida de la política i assalt als mitjans de comunicació i que en aquesta ocasió Més Madrid ha sabut ocupar l'espai buit que Podem ha deixat. La cúpula madrilenya va abandonar la seva sort a la meitat de les candidatures madrilenyes i la patacada electoral ha estat d'orgada amb molts d'ells abandonant escalonadament un partit que se'n va oblidar quan més ho necessitaven. La distància entre l'actual direcció capitanejada per Ione Belarra, l'eterna i fidel amiga de la Ministra Irene Montero és cada cop més gran i preocupantment obviada pels seus dirigents que no escolten les seves bases, les mans que obedients veuen com els que els dirigeixin ho fan cap a el precipici.

Els comuns d' Ada Colau, han intentat incendiar els morats enmig de les negociacions amb Sumar traient-se de la baralla una negociació amb els republicans de Pere Aragonés. Pablo Iglesias, atiava les brases i va acusar els tres principals aliats de la vicepresidenta de vetar la presència del seu nucli dur a llistes.

Els representants d'altres forces polítiques de l'esquerra han hagut de sortir per desmentir-lo públicament, en un despropòsit fraticida a cara de gos i mort anunciada. Entre aquest dimecres i dijous s'haurien de tancar les negociacions per donar una imatge d'unitat abans que expiri el termini de presentació de coalicions.



N'hi ha que diuen que Ione Belarra com Irene Monterodefenden la "unitat", però "sense humiliacions" que és el discurs que defensa Iglesias en públic. Un recurs per a la integració i la dissolució dins de Sumar que ja es va viure a Catalunya, on Podem no es distingeix dels comuns en res i en són un de sol. Tots els crítics amb aquesta assimilació van marxar a casa seva farts de la falta de suport nacional a un projecte propi català, la intenció del qual mai va tenir Iglesias i companyia a dur a terme segons es desprèn de l'Hemeroteca, que assenyala tant el que es va dir com cosa que finalment s'ha fet.

Públicament, la cúpula dels morats han rebut el toc d'atenció des de les Balears, Euskadi i Galícia, i altres de més subtils des de Navarra o Extremadura. La preocupació als territoris es convertia en un secret de domini públic, mentre diferents aliats de Sumar no donaven crèdit a les seves pretensions que han anat rebaixant: van començar reclamant 18 butaques en llistes —la majoria, de sortida—, els llocs un i dos per Barcelona , el dos per València i per Sevilla, i l'un a Múrcia per a Javier Sánchez, el seu líder a la regió.

Podem busca no veure's responsabilitzats d'una ruptura hipotètica amb el sumar de Yolanda Díaz, en el cas de quedar fora de Sumar, seria una de les seves prioritats, ja que les enquestes fan que els resultats del 23-J seran pitjors si l'esquerra concorre dividida. Podem hauria de consultar la seva militància segons els seus estatuts, però ho farà a posteriori, perquè de nou estan decidint les cúpules i no les bases.

Més País acabarà demà la consulta amb la seva militància i Compromís desenvoluparà properament la seva. Mónica García i Rita Maestre es reuniran amb els seus simpatitzants, després que les assemblees de base hagin preguntat sobre la seva unió amb Sumar.

Mentre a Podem no donen declaracions públiques i es dediquen a negociar llocs a les llistes. Del programa electoral no n'ha transcendit res.

FEIJÓO GUARDA SOTA SET CLAUS LA SEVA LLISTA ELECTORAL PER AL 23J

Feijóo durant una intervenció/ @EP

Alberto Núñez Feijóo ha convertit la seu de Gènova en un búnquer i les seves decisions de comunicació s'han mesurat al mil·límetre. Entre elles s'emporta amb absoluta discreció el procés d'elaboració de les llistes del PP per a les properes eleccions generals amb consultes a responsables autonòmics però sense facilitar-los cap informació. I ningú sap del cert com quedaran les llistes nacionals al Congrés ni al Senat del PP capitanejat per Feijóo.

Feijóo està deient amb Miguel Tellado, un dels seus lampistes gallecs. Tot i que l'aprovació final de les llistes correspon al Comitè Electoral Nacional, òrgan presidit pel gallec Diego Calvo.

Els rumors al voltant de Gènova són discrets però es parla que el líder gallec estigui valorant fer un lloc a les llistes als quals no van aconseguir guanyar les eleccions del 28-M encara que ell mateix es va comprometre a donar llibertat als líders territorials del PP per a fer les seves llistes i traçar la seva pròpia estratègia de cara al 23J amb excepció que si no aconseguien els seus objectius, haurien d'assumir responsabilitats.

Com és lògic Feijóo col·locarà "els seus" als primers llocs de sortida de les llistes, tot el comitè de direcció i possibles incorporacions d'exdirigents populars per conformar un futur i encara hipotètic Govern, dels quals el gallec s'ha envoltat als darrers mesos, encara que sempre a l'esfera privada.



Una altra opció és que la cúpula de confiança de Feijóo no ocupi únicament la llista per Madrid, sinó que hi hagi un repartiment territorial. A Catalunya es parla de Dolors Montserrat a les travesses com a possible substituta de l'actual dirigent al PP català.

ENDAVANT ANDALÚCIA ES DESMARCA DE LES NEGOCIACIONS AMB SUMAR

La portaveu d'Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, i la candidata a l'Alcaldia de Sevilla, Sandra Heredia, aquest dijous amb una veïna a Sevilla. Signatura: ENDAVANT ANDALUSIA

El partit liderat per Teresa Rodríguez , Adelante Andalucía, segueix immers en un "procés de debat" intern per decidir com concorreria a les eleccions generals del 23 de juliol, amb el "principi irrenunciable" de portar una "veu andalusa" al Congrés dels Diputats i desmarcant-se de Sumar.

Així ho ha vingut a traslladar aquest dimecres el portaveu del grup parlamentari d'Adelante, José Ignacio García, en una roda de premsa a la Cambra andalusa, en què, a preguntes dels periodistes sobre la concurrència d'aquest partit andalús a les properes eleccions generals, ha respost que en aquesta formació volen ser "molt responsables, primer amb la militància d'Adelante Andalusia, que està decidint què fer de cara a les properes eleccions generals".