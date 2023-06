Aragonès a la Generalitat

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat que la candidatura de la vicepresidenta de Junts i alcaldessa en funcions de Vic (Barcelona), Anna Erra, per presidir el Parlament posarà fi a la interinitat a la cambra i permetrà "refer confiança" entre independentistes.

En declaracions als periodistes aquest dimecres a Marsella (França) després de visitar la planta d'hidrogen de Fos-sur-Mer, ha expressat la seva voluntat de mantenir una reunió aviat amb la nova Presidència, perquè el Parlament i el Govern tenen "molta feina per fer ".

Després de l'assemblea oberta que ERC va celebrar dimarts sobre els resultats de les municipals i el full de ruta per a les eleccions del 23J, ha explicat que ERC se centra a "recuperar" els vots dels que no es van sentir interpel·lats i obtenir el millor resultat possible el 23J.

Ha recalcat el "compromís" del Govern amb la independència recordant textualment que han posat l'autodeterminació sobre la mesa del Govern i han recuperat la interlocució amb les institucions europees i la comunitat internacional.

MÉS "INTENSITAT" PER ASSOLIR LA INDEPENDÈNCIA



Preguntat per si cal que el Govern faci autocrítica, ha respost que "els propers anys han de ser de molta més intensitat per avançar" cap a un referèndum d'autodeterminació reconegut per la comunitat internacional.

I ha repassat els acords del Govern aquesta legislatura, com la mesa de negociació amb el Govern, “que fa uns anys semblava impossible”; la derogació de la sedició, i la sortida de la presó dels líders independentistes impulsors de l'1-O, entre d'altres.

Per ell, la millor manera d'avançar cap a la independència és "generar grans majories a Catalunya" juntament amb la societat civil, les institucions i la comunitat internacional, i crear allò que defineix com un gran moviment democràtic.