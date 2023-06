Mónica García i Rita Maestre a l'Espai Rastre Madrid'/ @EP

El 96,1% de la militància de Más Madrid ha votat a favor que aquesta organització política doni suport a Sumar de cara a les eleccions generals del 23 de juliol, davant d'un 3,89% que s'ha decantat pel 'no '.

La militància ha defensat que Más Madrid "ha d'estar a llocs de sortida" a Sumar, ha indicat la secretària d'organització, Manuela Bergerot. La militància ha donat un "suport unànime" a la direcció de l'organització política per concórrer amb Sumar a les eleccions generals del 23 de juliol però "amb matisos", en paraules de la líder municipal Rita Maestre, matisos que passen per mantenir les formes de fer política de la formació, participar en el procés programàtic i la preservació de la marca”.

A l'assemblea i abans de la votació, Maestre ja avançava que les 21 assemblees de la ciutat han mostrat un "consens clar" al voltant del suport a la candidatura de Sumar a les generals però "amb matisos".

Aquests matisos passen perquè en aquesta propera campanya es mantinguin "les formes de fer política de Más Madrid, l'accent particular de Más Madrid". També que Más Madrid "participi en el procés programàtic" i la "preservació de la marca".

La pregunta de la consulta ha estat 'Estàs d'acord que Més Madrid doni suport a Sumar i que des de l'equip coordinador es negociïn les millors condicions de cara a les properes eleccions generals?'.

SENSE VETS

La líder regional de Más Madrid, Mónica García, ha insistit que no han posat "absolutament cap veto" en la conformació de Sumar i creuen que el pes de la seva formació política després de les eleccions del 28 de maig s'ha de veure reflectit.

"No hem posat absolutament cap veto, no hem posat cap veto ni cap partit polític ni ningú. Ho diem i ho tornem a dir totes les vegades que sigui necessari. El fruit de la nostra negociació és posar damunt la taula no només els nostres resultats, també la manera de fer política per ampliar aquest espectre progressista que creiem que és fonamental ara mateix a Espanya", ha asseverat.

Minuts abans que hagi arrencat l'assemblea, García ha assegurat que a Más Madrid són "discrets" davant unes "negociacions molt delicades" i per les quals cal posar "moltíssima cura i bo".

"Hem tingut un resultat el 28 de maig que fa que siguem l'única força progressista que ha estat capaç de créixer i això d'alguna manera s'ha de veure reflectit", ha contestat García a la premsa quan ha estat preguntada pel pes de Más Madrid a la candidatura que abandera Yolanda Díaz.