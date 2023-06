El membre de l'executiva de Cs i portaveu del partit al Parlament, Nacho Martín Blanco, ha explicat que deixa el partit, en una decisió que ha assegurat que ha estat complicada per a ell, i ha admès que la seva opinió "sobre la viabilitat del partit és pessimista".

Arxiu - El portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco @EP

Ho ha anunciat en una roda de premsa al Parlament, després que el passat 30 de maig Cs renunciés a presentar-se a les eleccions generals, i ha destacat que els resultats a les eleccions municipals autonòmiques i municipals del 28 de maig han estat "decebedors" .

Martín Blanco ha afirmat que deixarà els càrrecs institucionals i orgànics del partit.

"Me'n vaig de Cs perquè he perdut l'esperança en la capacitat i viabilitat del partit. Això no vol dir que jo tingui raó, espero que no. Espero que Cs sigui viable i que tingui espai polític a Espanya i Catalunya", ha sostingut.

Tot i això, ha assegurat que Cs ha rendit un "servei espectacular" a la democràcia a Catalunya ia la resta d'Espanya.

AMISTAT AL PARLAMENT



Ha celebrat l'"afecte i sincera amistat" amb diputats de tots els partits de l'arc parlamentari, i ha citat Rubén Wagensberg (ERC), Lluc Ferro (Podem), Josep Rius (Junts), Salvador Illa (PSC), Alejandro Fernández ( PP), Basha Changue (CUP) i Manuel Acosta (Vox).

També ha agraït “al gran amic que ha fet en política”, el líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, el seu esperit elevat i pragmatisme.

Martín Blanco ha admès que a Carrizosa ia alguns companys de partit els "decep" que deixi Cs, que creu que no es precipita en la seva decisió.

De fet, ha dit que a l'executiva nacional de Cs que es va celebrar després del 28M va defensar que el partit no s'havia de presentar a les eleccions i que "va reflexionar sobre la viabilitat futura del partit".

També ha afegit que no deixa la vida pública, ja que té "coses per aportar".