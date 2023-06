Arxiu - El portaveu de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, en una foto d'arxiu

El portaveu de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà , ha assumit aquest dijous l'acta del Parlament de la presidenta de Junts, Laura Borràs , després que la Mesa la retirés per ordre de la Junta Electoral Central (JEC), i s'ha compromès a “representar” el seu discurs i estratègia.

"Ni ens parem ni ens pararan. Jo com a nou diputat assumeixo la mateixa ideologia i estratègia, i és el que hem de seguir fent els independentistes. Si s'usa la guerra judicial contra algú, el relleu mantindrà el mateix discurs", ha destacat a roda de premsa a la Cambra acompanyat de Borràs.

I és que, segons Castellà, Borràs ha estat "forçada" a deixar l'escó per part de l'aparell judicial espanyol, i per això creu que la seva incorporació de nou al Parlament no és fruit d'una situació normal.

"Això no és un procés de substitució, és un procés de representació", ha sostingut, després de constatar que fins ara la seva activitat política estava centrada fins ara a Demòcrates de Catalunya ia ser portaveu del Consell de la República (CdRep).

Després d'assegurar que no dóna credibilitat al sistema judicial espanyol, ha opinat que el cas pel qual s'ha condemnat Borràs és de "lawfare', i ha preguntat a l'independentisme el motiu pel qual avala la resolució judicial que afecta la líder de Junts.

Així, ha lamentat la decisió de la Mesa i de l'independentisme en general: "Espanya és un estat de dret homologable sempre que no siguis català i independentista. Si ets català o independentista es deixa d'aplicar. És el que crec que ha passat amb el cas de Borràs", ha afegit.

Per això, ha assegurat que el seu compromís com a diputat a partir d'ara serà representar Demòcrates dins del grup de Junts i "representar" Borràs perquè -ha apuntat- comparteixen la mateixa estratègia i la seva voluntat d'avançar en el mandat de l'1- O, ha dit.

PRESIDENT DEL PARLAMENT?



Tot i que el seu nom va estar entre les travesses per poder substituir Borràs a la presidència del Parlament, Castellà ho ha negat, recalcant que no s'ha postulat mai ni ha estat el seu posicionament personal ni el de la seva formació.

Sobre que Junts hagi proposat el nom d'Anna Erra per al càrrec, considera que és una "bona elecció" perquè, segons ell, tindrà un paper de continuïtat respecte al de Borràs.