El PSOE ha abordat una renovació dels seus caps de llista al Congrés per a les eleccions generals del proper 23 de juliol que abasta, de moment, més del 50 per cent, en espera d'algunes províncies en què els Comitès Provincials encara no han tancat la proposta. Part d'aquests canvis es deuen a la inclusió d'alcaldes que van perdre el govern municipal el 28M, ministres, càrrecs polítics, secretaris provincials i una expresidenta autonòmica, Francina Armengol .

Fins ara, de les 50 províncies, s'han concretat 39 candidats, dels quals es preveu la repetició de 19 caps de llista, en espera que es facin les propostes dels comitès provincials de Canàries, tres províncies de Catalunya, Extremadura , Navarra i tres províncies andaluses --cosa que suma 11 províncies--. Això suposaria canvis en almenys el 50% dels números u, a més dels de Ceuta i Melilla. Això no obstant, els Comitès Regionals poden incloure canvis. A més, el Comitè Federal de Llistes té la darrera paraula i no se celebrarà fins demà.

Madrid, que ha celebrat aquest dijous el Comitè autonòmic, òbviament no canvia el cap de llista que és Pedro Sánchez , però sí que tindrà una renovació important a la resta de la candidatura amb la inclusió d'almenys tres ministres del Govern: Teresa Ribera , que ja va ser en aquesta candidatura però ara serà la número dos; Félix Bolaños com tres i Margarita Robles al quart lloc.

Les llistes d'Aragó inclouen la renovació de Saragossa, que encapçalarà la ministra d'Educació i portaveu del PSOE, Pilar Alegría , després dels tires i arronsa de la direcció regional amb Ferraz, ja que els de Lambán proposaven un altre candidat. A Osca i Terol repetiran Begoña Nasarre i Herminio Sancho , respectivament.

Astúries preveu repetir amb Adriana Lastra , que ja ha estat diputada al Congrés a l'anterior Legislatura i també Cantàbria amb Pedro Casares . A La Rioja i Múrcia hi haurà renovació. A la primera autonomia encapçalarà la llista la fins ara alcaldessa de Calahorra, Elisa Garrido ia Múrcia ho farà el diputat regional Francisco Lucas .

CYL I CLM CANVIEN TRES CAPS DE LLISTA I GALÍCIA, ELS QUATRE



Balears canviarà el cap de llista, que en aquesta ocasió serà la fins ara presidenta de les Balears, Francina Armengol , que va perdre l'Executiu regional el 28 de maig. A Castella i Lleó la renovació afectarà tres províncies: Àvila, Sòria i Valladolid. En aquestes capitals concorreran: la secretària d'Organització del PSOE d'Àvila, Yolanda Vázquez ; el secretari general del PSOE de Sòria, Luis Rey i l'exalcalde i secretari general de Valladolid, Óscar Puente .

Repeteixen encapçalant les seves províncies els fins ara diputats: Esther Peña (Burgos); Javier Alfonso Cendón (Lleó); María Luz Martínez Seijo (Palència); David Serrada (Salamanca); José Luis Aceves (Segòvia); i Antidio Fagúndez (Zamora).

A Castella-la Manxa repeteixen només dues províncies: Toledo, amb Sergio Gutiérrez i Conca amb Luis Carlos Sahuquillo . Mentre que canvien l'encapçalament de la llista a Ciudad Real, en incloure la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez ; Albacete, on liderarà la llista l'alcalde sortint Emilio Sáez i Guadalajara, també liderant la llista l'alcalde en funcions Alberto Rojo en lloc de Magdalena Valerio , que ara presideix el Consell d'Estat.

El PSC encara ha celebrat els seus comitès provincials, però ahir mateix van anunciar que a Barcelona està previst que repeteixi com a cap de llista la presidenta del Congrés, Meritxell Batet . Es preveu que vagi de dos el ministre de Cultura, Miquel Iceta i la ministra de Transports, Raquel Sánchez , de tres. No s'han tancat encara les propostes de Tarragona, Lleida i Girona.

La renovació de caps de llista ha arribat a les quatre províncies gallegues, on el ministre de Sanitat, José Miñones liderarà la candidatura de La Corunya; el delegat del Govern a Galícia, J osé Ramón Gómez Besteiro ho farà a Lugo; el responsable de la Zona Franca de Vigo, David Regades , anirà per Pontevedra; i la que fos tinent d'alcalde d'Ourense, Marga Martín , encapçalarà aquesta província.

EUSKADI I VALÈNCIA RENOVEN DUES CADA UNA



Al País Basc es mantindrà com a cap de llista Patxi López per Biscaia, però canvien els números u de Guipúscoa i Àlaba, que seran Rafaela Romero en lloc d' Odón Elorza i Daniel Senderos en lloc d' Isabel Celáa .

Els comitès provincials de la Comunitat Valenciana han aprovat que la ministra de Ciència, Diana Morant , encapçali la llista per València, amb l'exministre de Transports, José Luis Ábalos de número dos, mentre que el novembre del 2019 va concórrer de número u; a Alacant han optat per renovar i presentar Alejandro Soler ia Castelló repetirà Susana Ros .

Navarra celebra aquesta tarda el seu comitè provincial, on s'espera que repeteixi com a cap de llista el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán . Extremadura i les Canàries també prendran una decisió aquesta tarda i en aquesta última es preveu que el ministre d'Indústria i Turisme, Héctor Gómez repeteixi per Tenerife i es baralla per a Las Palmas Dolores Corujo , que seria nova al capdavant de la candidatura en substitució d' Elena Máñez .

Andalusia encara no ha completat les seves propostes ja que falten per aprovar als comitès provincials les de Huelva, Cadis i Almeria. En el primer cas s'ha estudiat l'expresidenta de la Diputació, María Eugenia Limón , en lloc de María Luisa Faneca ; a Cadis es preveu que repeteixi el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska ia Almeria està previst que encapçali la llista Antonio Hernando , l'actual director adjunt del Gabinet de la Presidència del Govern a Moncloa.

A Sevilla tornarà a encapçalar la llista la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero i també repetirà a Còrdova el titular d'Agricultura, Luis Planas ; per a Màlaga s'ha proposat a la regidora de Torrox María Nieves Ramírez en lloc d' Ignacio López ia Jaén, a Francisco Serrano que substituiria com a número u Felipe Sicília .

En el cas de les províncies autònomes, Ceuta i Melilla, no repeteix cap dels dos candidats del novembre del 2019. Així, la proposta de Ceuta és Adil Mohamed i la de Melilla, María José Lenterding .