Oriol Junqueras / @EP

L'exvicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras , ha acusat aquest dijous Junts de no prioritzar acords entre independentistes després de les eleccions municipals i d'aliar-se amb el PSC per desbancar-los d'alcaldies que van guanyar els republicans.

"Lamentablement Junts i PSC es posen d'acord per fer saltar alcaldies que ha guanyat un altre partit; en aquest cas, nosaltres. Nosaltres volem prioritzar els acords entre independentistes. A l'última legislatura, la del 2019, vam fer molts més acords amb l'independentisme que en contra", ha assegurat en una entrevista del 3/24.

Així, ha concretat com a exemples d'aquests pactes entre Junts i els socialistes els que s'han tancat a ajuntaments com Roses, Calonge i Sant Antoni, Lloret de Mar (Girona) i Sitges (Barcelona) , entre d'altres.

"No tothom compleix els seus compromisos. Alguns van deixar el Govern; és una pena. També ens vam comprometre que la Presidència del Parlament seguís en mans de Junts, i demà ho tornarem a demostrar", ha recalcat.

També ha assegurat que segueixen treballant per aconseguir un acord que permeti que el candidat de Junts a Barcelona, Xavier Trias, sigui l'alcalde perquè -ha reiterat- no tenen "cap interès" que ho sigui el socialista Jaume Collboni.

Tot plegat, segons Junqueras, demostra la voluntat d'ERC de construir el "front democràtic" independentista que va reclamar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, una proposta que continua vigent, ha afirmat.

ELECCIONS GENERALS

Amb vista a les eleccions generals , Junqueras creu que les forces independentistes podrien compartir línies programàtiques en qüestions com la defensa de l'autodeterminació i acabar "amb la repressió", entre d'altres.

A més, ha defensat la decisió d' ERC i EH Bildu de presentar-se en una coalició electoral per a les eleccions al Senat sota el nom 'Esquerres per la Independència', donant continuïtat al grup d'aquesta legislatura: "Com més siguem, millor. I per això treballem, no només amb Bildu al Senat: també amb partits verds a Europa”.

GABRIEL RUFIÁN

També ha sortit en defensa del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián , que serà el cap de llista de la formació a les eleccions generals, després que alguns militants qüestionessin la seva figura a l'assemblea oberta que el partit va celebrar dimarts.

En aquesta assemblea també hi va haver veus crítiques que van exigir a Junqueras posar la independència al centre del discurs polític de la formació, a la qual cosa ell ha assegurat que "sempre" l'han reivindicat i que han pagat, també ara, un preu molt alt per això.

"Sempre que ens demanen més independència, sempre hi estem d'acord. El nostre objectiu és fer la independència per no haver de ser més independentistes", ha subratllat Junqueras, que, tot i respectar les opinions crítiques, ha afegit que això s'aconseguirà a base de treball, esforç i força democràtica.