Les negociacions per conformar una candidatura d'unitat a l'esquerra al voltant de Sumar encaren el darrer dia de termini per registrar les coalicions, que es tanca divendres a la mitjanit, amb diverses formacions ja integrades ia l'espera de les decisions de les principals formacions d'aquest espai, com ara Podem o Compromís.

Des del partit instrumental han manifestat optimisme i estan convençuts que hi haurà acord, malgrat el "puzle complex" que suposa unir una multitud de partits progressistes, i van subratllar que no esperarien al límit del termini (que acaba divendres a la mitjanit) per presentar la coalició.

Tot i que l'escenari no era el desitjat per cap de les parts implicades, sobretot després de l'atropellada experiència de la candidatura d'esquerres a Andalusia, les negociacions de la coalició arriben fins a l'últim dia de termini.

A més, en el cas dels morats queda per resoldre la consulta a les bases perquè es pronunciïn sobre la confluència i si deixa plens poders a l'Executiva per decidir sobre l'acord, mentre que a Compromís s'espera que l'acord amb Sumar també arribi aquest divendres i sigui ratificat pel màxim òrgan directiu.

Tot i això, en tots dos casos es tindrà clar el panorama al matí i s'estima que hi haurà temps suficient per ajustar els serrells de cara a registrar una coalició electoral sense esgotar els temps.

PARTITS QUE JA HAN DIT SÍ A SUMAR

Fins ara, Sumar té lligats ja pactes i preacords amb Drago Canarias, Iniciativa del Poble Andalús, Batzarre (Navarra), la Chunta aragonesista, Verdes Equo i Ara Més, formació de Balears que no va estar a l'acte del poliesportiu Antonio Magariños per al llançament de la candidatura de la ministra de Treball però que ha optat per incorporar-se a aquest front ampli.

A més, l'adhesió d' IU i En Comú Podem es dóna per descomptada, ja que són dos dels baluards principals del projecte polític de la vicepresidenta segona. D'altra banda, la formació ecologista Alianza Verde també va iniciar converses amb Sumar, sense que per ara hagi comunicat la seva posició definitiva.

Mentrestant, Más Madrid ja va acordar en un plenari dimecres donar suport a Sumar però amb alguns condicionants com la preservació de la seva marca a la circumscripció i que el seu pes es vegi reflectit a les llistes, d'acord amb els resultats del 28M.

Per la seva banda, els diferents partits de Compromís (Més, Iniciativa i Verds-Equo) han convocat el Consell Nacional aquest divendres que haurà de ratificar el previsible acord amb la formació de Díaz per anar en coalició a aquests comicis, que s'espera llavors tenir-lo lligat. I de manera similar a Más Madrid requereix lideratge de les llistes a la Comunitat Valenciana i que el seu nom figuri a la papereta.

FINALMENT HI HA ABSÈNCIES COM MDYC, QUE NO CONCORRE EL 23J



Tot i això, la sorpresa ha anat a càrrec del Moviment per la Dignitat i la Ciutadania (MDyC), que finalment no s'integrarà a Sumar en decidir no presentar-se a aquests comicis i donar llibertat a les seves bases de cara al vot el 23F.

El seu líder Fatima Hamed va ser una de les dirigents que sí que va acudir a l'acte de Magariños i ha mostrat sintonia amb Díaz en repetides ocasions, atès que va estar present al simbòlic acte a València de novembre de 2021 on va compartir escenari també la vicepresidenta, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la líder de Más Madrid, Mónica García.

En el pla progressista, com estava previst, Adelante Andalucía no forma part d'aquest procés i ha llançat una consulta entre les bases per decidir de quina manera concorrerà el partit en solitari a aquests comicis, on pregunta si es presenta en una única llista andalusa a Sevilla oa Cadis.

DECISIÓ DE PODEM I EL PAPER DE LA MINISTRA D'IGUALTAT



La incògnita més gran fins ara és Podemos , que ha llançat de manera exprés una consulta a la militància que finalitza aquest divendres a les 10.00 hores i que bàsicament consisteix que les bases avalen que l' Executiva del partit tingui l' última decisió sobre les negociacions i un possible acord amb Sumar.

D'altra banda, els morats han plantejat un moviment d'última hora en proposar anar en solitari a la Comunitat Valenciana i confluir amb Sumar a la resta del país, davant les dificultats de concitar un acord en aquesta regió amb Compromís i apreciar vetos en aquesta formació . Aquesta opció ha estat descartada per la plataforma de Díaz en sentenciar que no ho contempla.

Les negociacions han prosseguit durant tota la jornada, on ha transcendit que un dels esculls és València, encara que també altres veus implicades en el procés han fet lliscar que un altre punt de fricció radicaria en la situació de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, atès que és un referent per al partit morat i se sospita que altres agents del procés no volen concedir-li presència a les llistes o un lloc destacat.

Tot i això, des de Sumar, mitjançant el seu portaveu de campanya Ernest Urtasun, ja han manifestat que no s'apliquen exclusions a ningú i que aquesta mateixa posició han traslladat partits com Compromís i Más Madrid, tot i que la direcció del Podem ja ha advertit dilluns que els vetos " personals" era una manera de torpedinar la unitat.

El dia final de la negociació també ha arribat en una setmana convulsa per a Podem i amb diversos dirigents autonòmics com Galícia, Navarra i Extremadura apel·lant a la responsabilitat per arribar a un acord amb Sumar de cara a les generals, emfatitzant que la unitat de l'esquerra és necessària i imprescindible. La dirigent extremenya, Irene de Miguel, va instar a "fer un pas de banda" als que no volien el camí de la unitat.

Ahir, l'actual líder de Podem Aragó, Maru Díaz, va avançar que deixarà de ser coordinadora de la formació morada després de les eleccions generals ique tampoc no recollirà la seva acta de diputada autonòmica després del "nefast" resultat en les passades eleccions del 28M. De cara a les generals i sobre l'opció de front ampli a l'esquerra, ha demanat "alçada de mires", "generositat" i "humilitat".

D'altra banda, un membre de Podem (Carlos Gil que figura com a conseller ciutadà estatal) va registrar al Ministeri de l'Interior un nou partit polític denominat 'Juntas Sí se Puede', indicant per a això com a direcció social la seu central de la formació morada a Madrid.

Ràpidament des del partit van indicar que desconeixien aquesta maniobra, que es tractava d'un "error" i que ràpidament van actuar per solucionar-ho demanant a Interior que l'esborrés.