@EP

La candidata de Junts a la Presidència del Parlament, Anna Erra, no ha aconseguit una majoria absoluta a favor de la seva investidura al ple d'aquest divendres, de manera que s'enfrontarà a una segona ronda de votacions amb la candidata del PSC, Assumpta Escarp , com a rival.

A la sessió, amb un únic punt del dia, els diputats del Parlament han dipositat en una urna una papereta amb el nom del candidat que recolzen per a la Presidència: Erra ha rebut 64 vots, de grup Junts i del d'ERC.

La vicepresidenta segona del Parlament i diputada del PSC, Assumpta Escarp, ha rebut 33 vots; el diputat dels comuns Joan Carles Gallego, 8 vots; la diputada de Vox Maria Elisa García Fuster, 10 vots; el diputat de Cs Matías Alonso, 5 vots; i la diputada del PP Lorena Roldán, 3 vots.

A la votació s'han registrat 10 vots en blanc; la CUP, amb 9 diputats, ja havia avisat que no proposaria ni recolzaria cap nom.

SEGONA RONDA



El Parlament celebrarà a continuació una segona votació en què només concorren els dos candidats més votats, que són Erra i Escarp.

Serà investida presidenta la candidata que aconsegueixi més vots --en segona votació, no cal sumar majoria absoluta--, cosa que Erra aconseguirà previsiblement amb el suport d'ERC i Junts, i el vot en blanc de la CUP.

El Parlament vota aquest divendres la nova Presidència del Parlament després que la ja expresidenta Laura Borràs deixés de ser diputada arran de l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar-li el seu escó per la condemna per prevaricació, que no és ferma.