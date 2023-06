La secretària general de Podem i ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra / @EP

El 92,92% dels inscrits de Podem que han votat a la consulta exprés del partit han avalat que l'Executiva tingui plens poders per decidir sobre les negociacions i possible acord amb Sumar , segons ha informat el partit.

Concretament, un total dels 49.089 inscrits han votat sí a aquesta opció mentre que 3.568 més (6,75%) s'han oposat, amb únicament 177 vots en blanc. En total, hi han participat un total de 52.829 simpatitzants i militants de Podem.

La xifra de participants és similar encara que una mica inferior a la votació de l'última Assemblea Ciutadana del partit, quan 53.500 inscrits van elegir a la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, com a nova líder de Podemos després de deixar la política l'exvicepresident Pablo Iglesias.



"Acceptes que el Consell de Coordinació de Podemos, seguint el criteri d'unitat que va marcar el Consell Ciutadà Estatal, negociï amb Sumar i, si escau, acordi una aliança electoral entre Podemos i Sumar?", és la pregunta del partit als seus inscrits que amb amplíssima majoria han recolzat afirmativament.



ARA, LA DIRECCIÓ TÉ L'ÚLTIMA PARAULA



Ara, el Consell de Coordinació format per 25 membres i la secretària general tindrà l'última paraula sobre si finalment conflueixen amb Sumar i una quinzena de forces progressistes aquest divendres, atès que avui culmina el termini per a presentar les coalicions electorals al 23J.



Els morats s'han mostrat partidaris d'entrar en una candidatura d'unitat però busquen que es tingui en compte el seu pes en la confecció de la candidatura, atès que es reivindiquen com a força de major impacte nacional pesi al mal resultat que van obtenir el 28M.



Belarra subratllava ahir després d'anunciar la consulta que revalidar l'actual Govern de coalició i aprofundir en les transformacions socials d'aquesta legislatura depèn, bàsicament, que les forces agrupades a Sumar i Podemos es presentin en una única candidatura a les eleccions generals.

PARTITS QUE JA FORMEN PART DE SUMAR



Fins al moment, Sumar té lligats ja pactes i preacords amb Drago Canàries, Iniciativa del Poble Andalús, Batzarre (Navarra), la Chunta aragonesista, Verdes Equo, Llaura Més i Compromís.



A més, l'adhesió d'IU i En Comú Podem es dona per descomptada i Más Madrid ja va acordar en un plenari el dimecres fer costat a Sumar però amb alguns condicionants com la preservació de la seva marca en la circumscripció i que el seu pes es vegi reflectit en les llistes, d'acord amb els resultats del 28M.



VALÈNCIA I EL FUTUR D'IRENE MONTERO



Mentrestant, les negociacions prossegueixen i els morats ahir van portar a la taula de negociació de Sumar la possibilitat de concórrer en solitari a la Comunitat Valenciana el 23J i formi part de la coalició d'esquerres en la resta de territoris, alguna cosa que des del partit instrumental es va descartar en sentenciar que no es contemplava aquesta via.



Els morats van traslladar aquesta possibilitat en el marc de les negociacions per a forjar una coalició àmplia de partits d'esquerra, el termini de la qual acaba demà, per a així evitar "vetos" que s'estaven produint en territoris, en al·lusió a Compromís, a la seva presència en les llistes electorals per aquesta comunitat. No obstant això, la formació valenciana ha negat en diverses ocasions que estiguin excloent a ningú.



També fonts implicades en el procés negociador han lliscat que un altre punt de fricció radicaria en el futur de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, atès que és un referent per al partit morat i se sospita que altres agents del procés no volen concedir-li presència en les llistes o un lloc de sortida.



No obstant això, des de Sumar, mitjançant el seu portaveu de campanya Ernest Urtasun, ja van manifestar que no s'apliquen exclusions a ningú i que aquesta mateixa posició han traslladat partits com Compromís i Más Madrid, encara que la direcció del Podemos ja va advertir el dilluns que els vetos "personals" era una manera de torpedinar la unitat.



DIRIGENTS TERRITORIALS VAN RECLAMAR L'ACORD



El dia final de la negociació també ha arribat en una setmana convulsa per a Podemos i amb diversos dirigents autonòmics com Galícia, Navarra i Extremadura apel·lant a la responsabilitat per a arribar a un acord amb Sumar de cara a les generals, emfatitzant que la unitat de l'esquerra és necessària i imprescindible. La dirigent extremenya, Irene de Miguel, va instar a "fer un pas a un costat" als quals no volien el camí de la unitat.



Ahir, l'actual líder de Podemos Aragó, Maru Díaz, va avançar que deixarà de ser coordinadora de la formació habitada després de les eleccions generals yque tampoc recollirà la seva acta de diputada autonòmica després del "nefast" resultat en les passades eleccions del 28M. De cara a les generals i sobre l'opció de front ampli en l'esquerra, va demanar "altura de mires", "generositat" i "humilitat".