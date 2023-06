Anna Erra / @EP

El ple del Parlament ha escollit aquest divendres la vicepresidenta de Junts i alcaldessa en funcions de Vic (Barcelona), Anna Erra, com a nova presidenta de la institució en una votació secreta en una urna en què ha demanat els vots a favor de Junts i ERC.

Erra substitueix al càrrec Laura Borràs, després que la Mesa acordés retirar-li l'escó per ordre de la Junta Electoral Central (JEC) després de ser condemnada, en una sentència que no és ferma, per prevaricació i falsedat documental per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

És la primera vegada des del restabliment de la institució, el 1980, que el ple ha d'escollir un nou president amb la legislatura en curs.