La ministra d'Igualtat, Irene Montero / @EP

La Sala Civil del Tribunal Suprem (TS) ha condemnat la ministra d'Igualtat, Irene Montero , a indemnitzar amb 18.000 euros Rafael Marcos , l'exparella de María Sevilla, l'expresidenta d'Infància Lliure condemnada per sostracció de menors per fer desaparèixer el seu fill el 2017 i no lliurar-lo al seu pare per ordre judicial, per presentar-lo com un "maltractador".

Segons ha informat la Sala Primera en una nota de premsa, ha estimat parcialment la demanda interposada contra la ministra d'Igualtat en apreciar una vulneració del dret a l'honor de Marcos per les paraules pronunciades per Montero el 25 de maig del 2022, a l'acte de inauguració de la nova seu de l'Institut de les Dones, i la difusió a Twitter.

Aquell dia, després de fer-se públic l'indult concedit a Sevilla, la ministra d'Igualtat ha assenyalat que l'Estat "té un deute" amb "les mares protectores" i que aquest ha de "ser capaç de protegir" aquestes dones que "es protegeixen a si mateixes i als seus fills de la violència masclista".

L'exmarit de Sevilla assegurava en la demanda que en aquest context la ministra el "va presentar" com un "maltractador tant del seu fill com de la seva exparella". Per això, va reclamar a Montero una indemnització de 85.000 euros i li va demanar que publiqués una rectificació. Ara, el Suprem li dóna la raó, però redueix la quantitat a 18.000 euros.