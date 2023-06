La secretària general de Podem, Ione Belarra / @EP

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha confirmat que Podem concorrerà a les eleccions generals del 23 de juliol amb Sumar, la formació política liderada de Yolanda Díaz. Després d'una consulta exprés realitzada per la formació estada en què el 93% dels inscrits han votat a favor d'aquest pacte, Podem ha tirat endavant les negociacions per presentar-se de manera conjunta a les eleccions.

En l'anunci oficial, pregonat aquest mateix divendres, Belarra ha advertit que l'equip de Yolanda Díaz considera que Irene Montero és un "obstacle insalvable" per aconseguir un acord d'unitat. "M'entristeix profundament que Yolanda Díaz, a través del seu equip, proposi que l'acord electoral de coalició entre Podem i Sumar es construeixi sobre l'exclusió a una companya que ha portat les transformacions feministes més lluny que ningú al nostre país", lamenta la secretària general de la formació habitada.

Belarra ha declarat que Irene Montero s'ha posat a la disposició del partit "per a fer el necessari, per injust que sigui" per a assegurar "la unitat". No obstant això, la resposta del secretariat ha estat qualificar aquesta imposició de "injusta" i de "error polític".

També ha alertat que Podem corre el perill de no obtenir representació en el Congrés en la pròxima legislatura, per la qual cosa demana un "acord just" i continuar negociant perquè no accepten el vet al seu 'número dos'. "Esperem no haver d'esperar a l'últim minut per a inscriure la coalició. L'acord pot donar-se en molt poc temps si hi ha voluntat per part de Yolanda", concloïa Belarra.