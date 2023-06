El coordinador d'Esquerra Unida (IU) i ministre de Consum, Alberto Garzón, intervé durant la reunió de la Coordinadora Federal del seu partit, a Espai Ecooo, el 4 de juny del 2023, a Madrid (Espanya). - Carlos Luján - Europa Press

El coordinador federal d' IU, Alberto Garzón, ha anunciat un acord de coalició amb Sumar per a les eleccions del 23J, que els garanteix escons al Congrés encara que ha revelat que no serà candidata la portaveu federal, Sira Rego, per afavorir que altres membres de l'organització estiguin a les llistes.

D' altra banda, ha demanat "perdó" a la ciutadania pel "soroll" que ha marcat el procés de negociació per a la coalició àmplia d'esquerra que liderarà la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz.

"Ningú es mereix això i des d'IU estem convençuts que es poden fer les coses d'una altra manera i molt millor", ha llançat el ministre de Consum precisament el dia en què Podem ha dit que hi concorrerà però demana continuar negociant perquè no es vés a la ministra d'Igualtat, Irene Montero .

Garzón, que ja va anunciar que renunciava a ser a la candidatura després de 12 anys com a diputat, ha traslladat en un comunicat publicat a les xarxes socials, on exposa que els seus representants tindran autonomia i treballaran en coordinació en el futur grup parlamentari.

També ha indicat que Rego, que és eurodiputada, ha renunciat a anar a la candidatura, previsiblement per Madrid, perquè hi hagi presència d'altres membres d'IU a les llistes per altres circumscripcions.

"Ha estat un gest de generositat que torna a remarcar la filosofia de la nostra organització respecte al projecte col·lectiu. La nostra formació compta amb la major extensió orgànica i presència institucional de totes les que componen aquest espai i això serà imprescindible per a l'esdevenir de l'esquerra" , ha emfatitzat.

També recalquen que des de ja volen contribuir perquè Sumar sigui un espai "còmode" perquè hi participi la ciutadania i les organitzacions, amb mecanismes "democràtics, transparència i fraternitat".

La presència d'IU es donava per descomptada a la candidatura d'unitat forjada per Díaz, ja que la formació i Garzón ja havien desgranat el suport al procés. L'últim document de l'Executiva remarcava que Sumar i la vicepresidenta eren la "millor oportunitat" per a les eleccions del 23J.