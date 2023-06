Sumar ha replicat a la líder de Podem, Ione Belarra, que la presència i representació del partit morat a la coalició està "àmpliament garantida" i que aquesta tarda la registraran a la Junta Electoral sense dilatar més les negociacions.

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz @ep

"No acceptarem que Podem ens porti a l'escenari d'Andalusia", han indicat des de la formació que lidera la vicepresidenta segona en al·lusió a l'accidentat registre de la candidatura 'Per Andalusia' (Podem, IU i Més País) en els últims comicis autonòmics a aquesta regió, que es va produir poc abans del límit del termini legal.

Per tant, des de Sumar remarquen que Podem té llocs suficients a les futures llistes electorals, "com no podia ser d'una altra manera" amb la proposta de pacte que han traslladat als morats.

PODEM DIU QUE ESTARÀ PERÒ NO ACCEPTA "VETO" A MONTERO



Tot i això, Belarra ha criticat que amb l'oferta del partit instrumental de Díaz corren risc de no treure diputats al Congrés i que l'equip de la vicepresidenta ha incidit que la ministra d'Igualtat, Irene Montero, és un "obstacle insalvable" per a poder gestar la confluència àmplia entre una quinzena de partits progressistes.

D'aquesta manera, ha instat a continuar negociant per replantejar els termes de l'acord, ja que no accepten el veto a la dirigent estada i es pot arribar a un acord sense haver d'esperar a l'últim minut de termini.

"Des de l'equip negociador de Yolanda Díaz se'ns ha traslladat que la presència d'Irene Montero a l'equip que concorri a les properes eleccions generals és un obstacle insalvable per assolir un acord d'unitat", ha llançat la líder del partit morat en la seva al·locució .

Al respecte, Belarra ha reconegut que li "entristeix profundament" que Díaz, a través dels seus negociadors, proposi que l'acord de coalició amb Sumar es construeixi sobre l'exclusió de Montero, que ha "portat les transformacions feministes més lluny que ningú abans a aquest país".

Després de lloar les normatives que ha impulsat la titular d'Igualtat, ha recriminat que se'ls demani "sacrificar" el seu principal actiu polític, per relatar que Montero s'ha posat a disposició del partit i "fer el que calgués" a favor de la unitat, en al·lusió a la retirada voluntària de les llistes.

Tot i això, Belarra ha subratllat que la seva resposta com a líder de Podem i de la resta de membres del secretariat és que el seu veto és "no només una injustícia sinó un gran error polític".