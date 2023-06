Yolanda Diaz amb Irene Montero i Ione Belarra

Podem i Sumar han aconseguit arribar a un acord que garanteixi la unitat de l'esquerra i concorreran junts a les properes eleccions generals. El partit morat s?integrarà a la formació liderada per Yolanda Díaz, que aquesta tarda haurà d?inscriure la negociació.

El debat sobre els noms a les llistes s'ha posposat uns dies -els partits tenen fins al dies 19 de juliol per acabar de tancar-les- i per tant, encara es desconeix què passarà amb Irene Montero, que a priori ha estat vetada per les altres formacions.

De moment, Más Madrid ha confirmat que també estarà a la coalició i que tindrà els llocs tres, quatre, set i deu a les llistes de Sumar a Madrid. També ho ha anunciat Izquierda Unida , el novè partit que s'ha integrat al projecte de Sumar.

Segons confirmen diversos mitjans a través de fonts del partit de Belarra, Podem ha aconseguit vuit caps de llista a les negociacions . Tot i això, ho han aconseguit en províncies on la coalició de Sumar té complicat aconseguir representació, com Cadis, Navarra, Gipuzkoa o Múrcia, on en les passades eleccions Podem només va aconseguir un escó.

De la mateixa manera, ha transcendit que Podem ha aconseguit el quart lloc a Barcelona i el cinquè a Madrid.

Pel que sembla, en la negociació s'ha respectat el pes de cada partit als territoris. Més Madrid tindrà la majoria de posicions a la llista madrilenya, mentre que els Comuns s'encarregaran d'articular les llistes de les quatre províncies catalanes.