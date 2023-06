Unitats mòbils de Mediapro i Overon al dispositiu de la CRTVG per a l'arribada del Papa el 2010 en una imatge de l'ens públic

En concret, el Consell de Contes indaga si l'empresa pública va signar contractes amb Overon el 2018 i el 2021 sense respectar l'obligació que té l'administració d'actuar amb igualtat davant de diferents empreses.

En la resolució enviada al sindicat el Consell de Costes indica que indaga vista la rellevància quantitativa del contracte, a posseïble afectació del principi d'igualtat de tracte per l'exclusió d'empreses a les licitació de 2018 i 2021, així com els fets exposats a la denúncia, constitueixen indicis d'incompriment que aconsellen realitzar una fiscalització específica de l'execució del contracte ”



El motiu real pel qual la central nacionalista CIG va posar al març al punt de mira Overon no és garantir la lliure competència empresarial. Aquest sindicat i bona part de la plantilla de les RTVE estan molestos perquè segons la seva opinió contractes així suposen un pas més en el procés de privatització del servei públic. Cal tenir en compte també que aquest any hi ha eleccions sindicals a la Companyia.

