El partit enfronta una crisi interna a poques setmanes de les eleccions, buscant solucions per restablir la confiança i mantenir la unitat. | @aragonpsoe

En un comunicat emès avui, la Comissió Executiva Regional del PSOE Aragó ha expressat la seva profunda disconformitat amb la decisió de la Comissió Federal de Llistes en relació amb les candidatures al Congrés i al Senat a les províncies de Saragossa i Terol. Segons el comunicat, aquestes composicions no reflecteixen les propostes dels comitès provincials ni l'opinió dels militants, cosa que ha generat un fort descontentament a la regió.

La Comissió Executiva Regional lamenta aquesta decisió i adverteix que, de ben segur, provocarà un profund desànim entre els militants a tan sols unes setmanes de les eleccions. La manca d'alineació entre les candidatures proposades i les seleccionades ha generat malestar a les files del partit, posant en dubte la cohesió interna i la representativitat de les decisions preses.

A més, com a resultat d'aquesta discrepància, diversos membres de les candidatures al Congrés i al Senat han decidit renunciar a formar-ne part. Entre ells hi ha Noemí Villagrasa, José Antonio Remón, Ángeles Malo, Abraham Martínez, Ángeles Pérez, Manuel Morte, Virtudes Borque i Adrián Gimeno, així com Ana Isabel Villar, Oscar Galeano, Mar Bruna, Maria Pilar Capdevila, José Ignacio Andrés, Eugenio Torrubia i Raquel Naranjo, que no comparteixen els criteris seguits en la conformació de les llistes.

Davant d'aquest panorama, no es descarten més renúncies les pròximes hores, cosa que podria afectar significativament les candidatures i l'estratègia del PSOE Aragó de cara a les pròximes eleccions. La incertesa i el malestar generats per aquesta situació plantegen un desafiament important per al partit, que haurà de cercar solucions internes i restablir la confiança dels militants en un període electoral clau.

El PSOE Aragó s'enfronta ara a la tasca d'abordar les conseqüències d'aquestes renúncies i buscar alternatives per assegurar la representació i la unitat dins del partit. El desenllaç d'aquest conflicte intern podria tenir un impacte significatiu als resultats electorals i al futur polític de la regió.