El Comitè Federal del PSOE, que està convocat per a aquest dissabte, 10 de juny, a les 10.30 hores, posarà en marxa el partit per disputar les eleccions generals del pròxim 23 de juliol amb l'aprovació de les llistes, el programa electoral i els pressupostos per a aquests comicis.

Així figura a l'ordre del dia de la reunió, en què el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, informa els integrants del Comitè Federal que aquesta convocatòria té per objecte preparar el partit per a les eleccions del 23J.

En concret, s'haurà de constituir el Comitè Federal i posteriorment el secretari general i cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, realitzarà l'anàlisi política després dels resultats de les eleccions autonòmiques i municipals del diumenge 28 de maig, que van provocar l'avançament electoral de les generals per al 23 de juliol.

I després d'això, el Comitè Federal haurà de ratificar el dictamen de la Comissió Federal de Llistes -l'òrgan encarregat d'escollir els aspirants- sobre les candidatures a les Corts, així com la proposta de delegació d'aquest òrgan.

Després, els socialistes aprovaran el programa electoral per a aquestes eleccions generals del 23 de juliol i posteriorment hauran de ratificar els pressupostos amb què el partit comptarà de cara a aquests comicis.

Finalment, segons figura a l'ordre del dia, s'aprovaran els comptes de l'exercici 2022 i el pressupost d'aquest exercici de l'any 2023.