S'ha decidit a les Assemblees Territorials Plenàries. | @EP

La CUP es presentarà a les eleccions generals del 23 de juliol, després que així ho hagin decidit les bases de la formació a les Assemblees Territorials Plenàries.

L'opció de presentar-se ha obtingut un 61% dels vots favorables en aquest procés intern, celebrat al llarg de la setmana i en què han participat 1.282 persones, informa el partit en un comunicat aquest dissabte.

Albert Botran, Laure Vega i Ignasi Bea es presentaran a la circumscripció de Barcelona; Mireia Vehí i Robert Sabater per Girona i Edgar Fernández i Pepa Plana per Tarragona.

ALBERT BOTRAN



Botran ha celebrat que la militància valori el treball fet i revalidi l'aposta per a tornar a presentar-se, i ha definit textualment la CUP com a opció clarament independentista i d'esquerres que vol "recuperar molt necessàriament l'energia" que va conduir al 1-O.



Ha afirmat que la CUP aspira a obtenir representació a Girona, on en 2019 es van quedar "a les portes i on en aquestes passades municipals els resultats han estat profundament bons".



MIREIA VEHÍ



Vehí ha remarcat que si depèn de la CUP "no hi haurà un govern de dreta i extrema dreta" perquè considera que són una amenaça per als drets, i ha reafirmat la seva voluntat de defensar la independència en tots els escenaris per a aconseguir l'autodeterminació.



El procés intern per a decidir la participació de la CUP a les generals ha constat de 13 assemblees territorials plenàries i dues telemàtiques i ha conclòs aquest dissabte amb la votació telemàtica.