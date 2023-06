El PSOE es prepara per a les eleccions amb la confiança que la seva proposta programàtica i el seu compromís amb els drets socials ressonaran entre els votants. | @EP

El Comitè Federal del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) es va reunir avui en un moment delicat a nivell orgànic, amb tensions internes a causa de la confecció de les llistes electorals per a les eleccions generals del 23 de juliol. Durant la reunió, es van abordar les bretxes sorgides en algunes federacions socialistes, com Castella-la Manxa, Castella i Lleó, València i Aragó.

ABSÈNCIES NOTABLES

El conclave socialista, presidit pel cap de l'Executiu i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va comptar amb notables absències. Tant Emiliano García-Page, president de Castella-la Manxa, com Javier Lambán, president d'Aragó en funcions, no van assistir al Comitè. Aquesta absència va generar tensió i crítiques prèvies a la trobada, especialment per part de Lambán, que va lamentar que els ciutadans de Terol i Saragossa no tinguessin l'oportunitat de votar les llistes.

ADVERTÈNCIA I CRIDA A LA UNITAT

La presidenta del Comitè Federal, Milagros Tolón, va dirigir un missatge als líders territorials, instant-los a la unitat davant dels interessos personals i a no prestar-se com "el ximple útil de la dreta". Tolón, protagonista indirecta de les disputes entre Page i Ferraz en la confecció de les llistes, va emfatitzar la importància de sortir a guanyar i lluitar per polítiques continuistes en drets socials, igualtat i justícia social.

Pedro Sánchez, en la seva intervenció, ha posat èmfasi en la necessitat que el PSOE surti unit, valent i potent a la campanya electoral del 23 de juliol. El líder del PSOE va celebrar l'acord aconseguit amb Sumar i Podem per concórrer junts a les eleccions, evitant la fragmentació del vot a l'espectre d'esquerra. Sánchez va subratllar que la unitat és la primera mostra de responsabilitat i un requisit fonamental per evitar l'avenç de les forces de dreta.

PROGRAMA ELECTORAL I PRESSUPOSTOS

A més de ratificar les candidatures, el Comitè Federal del PSOE va donar llum verda al programa electoral i al pressupost de campanya. El partit va establir un límit màxim de despesa de 17,6 milions d'euros, desglossat en partides destinades a actes públics i publicitat, entre altres aspectes.

Pedro Sánchez va destacar la importància de recuperar el relat polític perdut a les urnes la campanya electoral passada. El líder del PSOE va ressaltar els avenços econòmics i socials aconseguits durant els darrers quatre anys de govern progressista. Així mateix, va fer una crida a reivindicar la gestió del partit ia combatre el "soroll" d'una dreta que, segons ell, no té un pla més enllà de la reculada.



OPTIMISME

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va concloure la seva intervenció al Comitè Federal del PSOE amb un missatge optimista. Va destacar la importància de recuperar el relat polític perdut a les urnes durant l'última campanya electoral i va reivindicar els avenços econòmics i socials aconseguits durant els darrers quatre anys de govern progressista.

DESAFIAMENTS I ALIANCES

Sánchez va fer una crida a combatre el "soroll" generat per una dreta que, segons ell, no té un pla més enllà de la reculada. El líder del PSOE va instar els membres del partit a reafirmar la gestió realitzada i destacar els èxits en matèria de drets socials, igualtat i justícia social.

Durant el Comitè Federal, es va celebrar l'acord entre el PSOE, Sumar i Podem per concórrer junts a les eleccions generals del 23 de juliol. Aquest pacte busca evitar la fragmentació del vot a l'espectre d'esquerra i enfortir la unitat al camp progressista.

ADREÇA

Amb vista a les eleccions generals del 23 de juliol, el PSOE busca recuperar el relat polític, destacar-ne la gestió i presentar-se com un partit unit, valent i potent. La unitat és considerada una mostra de responsabilitat i un requisit fonamental per evitar l'avenç de les forces de dreta.

El PSOE confia que la seva proposta programàtica i el seu compromís històric amb els drets socials i la justícia ressonaran entre els votants, mentre s'enfronten als desafiaments de la campanya electoral i busquen mantenir-se al Govern per continuar impulsant les seves polítiques progressistes.