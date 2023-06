Aquest important pas cerca regular les condicions laborals dels estudiants en pràctiques i posar fi a les pràctiques abusives. | @EP

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat que el seu departament i els sindicats han arribat a un acord per desplegar l'Estatut de les persones en formació pràctica no laboral a l'àmbit de l'empresa, conegut com l'Estatut del Becari.

"Per fi tenim acords amb sindicats per no tenir més falsos becaris i tenir l'estatut que es mereix el nostre país", ha proclamat aquest dissabte durant una declaració després de l'acord de Sumar amb una quinzena de formacions d'esquerra per concórrer en coalició a les properes eleccions generals del 23 de juliol.

Després d'un any més de negociacions, l'acord de la norma que pretén regular les condicions laborals dels estudiants en pràctiques s'ha aconseguit sense el suport de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE).

Segons han indicat divendres fonts de CCOO, el document, que es pretén aprovar com a reial decret al Consell de Ministres, no eliminarà les pràctiques extracurriculars.

Per part seva, UGT ha indicat que la norma recollirà "gran part" de les demandes sindicals, com són la definició clara de les pràctiques per evitar fraus, la compensació de despeses o l'establiment d'un règim sancionador efectivament dissuasiu.

Per part seva, la patronal ha rebutjat la forma de l'acord perquè "no és apropiada l'aprovació d'aquesta norma en un període de dissolució de les Cambres ni concorre la urgent i extraordinària necessitat", i no el recolza "pel fons".

A parer seu, el conegut com a Estatut del Becari "limita tant el nombre d'hores i incrementa tant la burocràcia que perjudicarà la formació pràctica de l'alumnat, cosa imprescindible per garantir la seva ocupabilitat i per bastir ponts entre la formació teòrica i el món del treball" . Sobre això, ha afegit que també "hi ha discrepàncies entre la regulació d'aquesta norma i la normativa universitària recentment aprovada, de manera que el risc d'incórrer sancions per falta de seguretat jurídica és alt".