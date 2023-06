Estarà acompanyada de destacats ministres, a la ratificació de les llistes del partit. | @EP

El Consell Nacional del PSC ha ratificat aquest diumenge les llistes del partit per a les eleccions generals a les quatre circumscripcions catalanes, que tenen com a cap de llista la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, per Barcelona; Marc Lamuà per Girona; Montse Mínguez per Lleida, i Vall Mellado per Tarragona.

A Batet l'acompanyen el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, com a número 2 i 3 respectivament, informa el partit en un comunicat.

També formen part de la llista d'aquesta circumscripció els diputats José Zaragoza Alonso (4), Mercè Perea (5) i Francisco Aranda (6).

Els números 2 i 3 de Girona són María Blanca Cercas i Maurici Jiménez respectivament; a Lleida són Amador Marqués i Núria Gil, i a Tarragona són Andreu Martín i Silvia Vaquero.

L'únic canvi entre els quatre caps de llista respecte a les generals del 2019 és Valle Mellado, ja que el candidat per Tarragona va ser Joan Ruiz a les anteriors eleccions.

SENAT

Les llistes del Senat estan encapçalades per Manel Cruz a Barcelona, Consol Cantenys a Girona, Dionís Oña a Lleida i Manel de la Vega a Tarragona.

Al costat de Cruz, la llista de Barcelona per al Senat també compta amb Elena Vila i Gabriel Colomé com a número 2 i 3 respectivament.