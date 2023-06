"Cada cosa al seu temps", respon al preguntar-li per canvis al Govern.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, són “els millors per defensar els interessos, els drets i les llibertats de Catalunya”.

Ho ha dit en declaracions als periodistes aquest diumenge al 20è aniversari del Cremallera de Montserrat, l'endemà que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, anunciés que Jordà serà la número dos a la llista d'ERC per Barcelona per a les eleccions del 23 de juliol, encapçalada per Rufián.

Preguntat per la remodelació del Govern que pot suposar, ha respost que "cada cosa alhora" i ha insistit en la capacitat de Rufián i Jordà per defensar el projecte polític independentista i progressista d'ERC.

Ha assegurat que el seu partit es presenta a la cita electoral "amb una candidatura forta, una candidatura ferma i que defensarà els drets de Catalunya".

"Perquè ara del que es tracta és de defensar Catalunya", ha conclòs Aragonès.

CREMALLERA

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat aquest diumenge el 20è aniversari del Cremallera de Montserrat i ha agraït la "bona gestió" per part de Ferrocarrils de la Generalitat.

També ha reconegut FGC per "oferir un transport públic inclusiu, sostenible i de qualitat", ha dit en un tuit, després de visitar l'estació de Monistrol (Barcelona) amb el conseller de Territori, Juli Fernàndez.

Aragonès ha destacat que fa 20 anys Catalunya "va recuperar el Cremallera de Montserrat, que cada dia puja milers de visitants de la muntanya més emblemàtica del país".