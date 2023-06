En la intervenció durant el Consell Nacional del partit, destaca la necessitat d'un govern socialista i pronostica setmanes difícils. | @EP

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha avisat que Espanya es juga "la convivència" a les eleccions generals del 23 de juliol, i ha assegurat textualment que les properes sis setmanes seran molt dures.

Ho ha dit durant la seva intervenció aquest diumenge al Consell Nacional que el PSC ha celebrat a la seva seu de Barcelona amb la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que ha estat ratificada com a cap de llista per Barcelona.

Segons ell, en aquests moments "no hi ha una tasca més important que treballar per assegurar que la millor Espanya, l'Espanya amb un govern socialista, surt triomfadora d'aquest repte".

Ha dit que la seva convicció i desig és que els socialistes les guanyin perquè “és difícil trobar en tot el període democràtic un govern amb millor full de serveis en qualsevol tema” que el de Pedro Sánchez.

Per a ell, les raons principals perquè hi torni a haver un govern socialista després de les generals són les mesures econòmiques i de justícia social impulsades, l'obra del Govern davant de circumstàncies com la pandèmia i la guerra a Ucraïna, la política territorial i el "pes" internacional que té Espanya.

"LÍNIES VERMELLES"



Ha advertit que els socialistes respecten tots els partits, però que no toleressin "faltes de respecte" cap al president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i ha dit que hi ha línies vermelles que s'han de respectar.

Pel que fa als debats que Sánchez va proposar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Illa ha assenyalat que aquesta és "la manera de desemmascarar" els candidats, i li ha preguntat textualment per què no vol que els espanyols sàpiguen quin és el seu veritable projecte.

"Quan un veu la política com un assalt al poder, simplement fa polítiques estèrils, per això Cs ha hagut de renunciar a presentar-se, perquè el seu objectiu era simplement ocupar al govern", ha assenyalat.