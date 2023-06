El diplomàtic Agustín Santos Maraver i la vicepresidenta i líder de Sumar, Yolanda Díaz / @EP

L'actual ambaixador d'Espanya davant les Nacions Unides, Agustín Santos Maraver, anirà de número dos a la llista per Madrid de Sumar, la coalició de partits d'esquerra liderada per la vicepresidenta Yolanda Díaz, per a les eleccions generals.

Ho ha comunicat aquest dilluns la mateixa Díaz al compte de Twitter, on ha destacat que aquest anunci és una "molt bona notícia", ja que "la defensa del multilateralisme, dels drets humans i la lluita global contra el canvi climàtic són claus a Sumar".

D'aquesta manera, els cinc primers llocs de la llista per Madrid queden aclarits, atès que la número tres és l'activista sahrauí Tesh Sidi, el quart lloc recau en el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, i la cinquena plaça l'ostentarà la secretària general de Podem i ministra de Drets Socials, Ione Belarra.

Santos Maraver va néixer a Los Angeles (Estats Units) el 21 de setembre de 1955. És llicenciat en Filosofia i Lletres i en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid. Va ingressar a la carrera diplomàtica espanyola l'any 1982 i exerceix des del 2018 com a ambaixador representant permanent d'Espanya davant les Nacions Unides a Nova York.

Durant la seva carrera ha exercit diversos càrrecs, entre els quals haver exercit com a cap de Gabinet del ministre d'Afers Estrangers i Cooperació Miguel Ángel Moratinos durant l'etapa del socialista José Luis Rodríguez Zapatero com a president del Govern, així com cap de Gabinet del President de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i ambaixador representant permanent d'Espanya davant de l'Oficina de Nacions Unides, el Consell de Drets Humans i les Organitzacions Internacionals a Ginebra.

També ha estat cònsol general d'Espanya a Ciutat del Cap (Sud-àfrica) ia Perpinyà (França) i ha ocupat càrrecs a diverses destinacions, com Washington DC, Pequín, Canberra, Brussel·les i l'Havana.

Després de conèixer-se l'elecció, diversos afins a la vicepresidenta segona han destacat el perfil de Santos i l'idoni de la seva incorporació, com el diputat en l'última legislatura i representant de Galícia a Comú Antón Gómez-Reino.

"Un projecte democràtic de benestar i futur per a la nostra societat i per al món es construeix sumant la tradició de pau de les esquerres i l'experiència i el compromís de gent que, com Agustin Santos, sap fer del multilateralisme la millor eina de transformació", ha subratllat.