Pere Aragonès / @EP

Pere Aragonès anunciarà aquest dilluns un canvi al Govern de Catalunya . Teresa Jordà , que serà la segona a les llistes d'ERC amb Gabriel Rufián, serà reemplaçada com a titular del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Aquest canvi també inclourà la destitució de Josep Gonzàlez-Cambray al capdavant de la Conselleria d'Educació i de Juli Fernàndez com a conseller de Territori.

El president de la Generalitat ha comparegut en el Palau de la Generalitat i ha volgut "agrair l'esforç i el compromís" dels consellers que surten del Govern.

Per reemplaçar aquests consellers, Aragonès nomenarà Anna Simó a Educació, David Mascort a Acció climàtica i Ester Capella a Territori. Aragonès ha dit que són "tres persones amb dilatada experiència en aquest àmbit i amb un compromís polític. Gaudeixen de la meva confiança per a afrontar els reptes que com a país estem afrontant durant aquesta segona part de la legislatura", explicava.

Amb aquesta decisió s'espera que els resultats a les properes eleccions generals siguin òptims, ja que ERC va perdre 300.000 vots en els comicis municipals passats. A més, Aragonès ha afirmat que aquests canvis s'han fet amb la previsió que les pròximes eleccions catalanes tinguin lloc el febrer del 2025.

Aquesta remodelació del Govern marca la primera reorganització després de la sortida de Junts a l'octubre del 2022, la qual va tenir un impacte significatiu al govern català. Per primera vegada des del restabliment de la democràcia, ERC va assumir totes les conselleries, encara que amb perfils que havien ocupat càrrecs importants en altres partits com Carles Campuzano (PDECat), Quim Nadal (PSC) i Gemma Ubasart (Podem Catalunya).