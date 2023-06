El Comitè Electoral del PP ha aprovat aquest dilluns la llista dels candidats que encapçalaran les candidatures al Congrés a les eleccions generals del 23 de juliol, amb més d'un 75% de renovació respecte als comicis del 2019 i un 44,2% cent de dones. A banda d'incloure a la Cambra Baixa gairebé tot l'actual comitè de direcció Alberto Núñez Feijóo , una de les principals novetats és el fitxatge de l'exportaveu de Ciutadans al Parlament, Nacho Martín Blanco .

A més, el PP ha tornat a situar la secretària general del partit i portaveu del Grup Popular, Cuca Gamarra , com a cap de cartell per la Rioja, per la qual cosa es manté la incògnita de qui serà el 'número dos' de Feijóo a la llista de Madrid. Sobre aquest lloc concret, el portaveu del comitè de campanya, Borja Sémper, ha assenyalat que “no s'ha decidit res”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé durant la darrera jornada de la 38 reunió del Cercle d'Economia, a l'Hotel W de Barcelona, el 31 de maig del 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

Per ara, la cúpula del PP sí que ha revelat que l'exportaveu del Grup Popular Cayetana Álvarez de Toledo (va ser el 2019 número u per Barcelona) i l'exportaveu del PP al Parlament basc Borja Sémper l'acompanyaran en aquesta candidatura per Madrid.

BENODEU, TELLAT O BRAU PASSEN DEL SENAT AL CONGRÉS



A banda de Gamarra, hi ha més membres del comitè de direcció del PP que aniran encapçalant llistes, com el coordinador general, Elías Bendodo, que liderarà la de Màlaga. Fa quatre anys ho va fer el periodista Pablo Montesinos, que va deixar la política després de la sortida de Pablo Casado com a líder del PP l'abril del 2022.

A més, el vicesecretari d'Institucional, Esteban González Pons, encapçalarà la candidatura de València, cosa que l'obligarà a deixar el lloc d'eurodiputat a Brussel·les. Per la seva banda, el responsable d'Organització del PP, Miguel Tellado, un dels fidels de Feijóo, liderarà la llista de la Corunya, passant a la nova legislatura del Congrés al Senat.

Altres càrrecs de l'Executiva també canviaran de Cambra (a part de Bendodo), com el vicesecretari d'Economia, Juan Bravo, que serà cap de cartell per Sevilla, un lloc que va liderar fa quatre anys Teresa Jiménez Becerril, en aquest moment adjunta al Defensor del Poble.

Per part seva, la vicesecretària de Polítiques Socials del PP, Carmen Fúñez, encapçala la llista de Ciudad Real, en substitució de l'exalcaldessa de la ciutat Rosa Romero, mentre que la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Carmen Navarro, repeteix per Albacete .

De l'actual comitè de direcció del PP hi ha diverses persones que es desconeix si seran ubicats en altres llocs de les llistes al Congrés o seguiran al Senat oa Brussel·les davant els comicis del 23 de juliol: Pedro Rollán (vicesecretari de Territorial), Javier Maroto (portaveu a la Cambra Alta), José Antonio Monago (president del Comitè de Drets i Garanties del PP) o Dolors Montserrat (portaveu del PP a Brussel·les).

TOTS NOUS EN COMUNITAT VALENCIANA, EXTREMADURA I CANÀRIES



Amb aquests caps de llista, es renova 39 dels 52 caps de llista, és a dir un 75%. Hi ha comunitats on tots els 'número un' són nous respecte al 2019, com el País Valencià, amb González Pons a València, l'expresident de la Generalitat Alberto Fabra a Castelló i la parlamentària Macarena Montesinos per Alacant.

En el cas d'Extremadura, també es renoven els dos caps de cartell. Així, la portaveu del Grup Parlamentari Popular a l'Assemblea d'Extremadura durant la legislatura passada, Cristina Tinent, i el regidor a l'Ajuntament de Badajoz Antonio Cavacasillas encapçalaran les llistes del PP al Congrés per Càceres i Badajoz, respectivament. Substitueixen Alberto Casero i Víctor Piriz en aquests llocs.

De la mateixa manera, a les Canàries són nous els 'número u' per Las Palmas de Gran Canària i Santa Cruz després de designar Jimena Delgado i Juan Antonio Rojas.

GRAN RENOVACIÓ A ANDALUSIA, EXTREMADURA I GALÍCIA



Així mateix, hi ha autonomies amb una gran renovació, com Andalusia, on tots els caps de cartell són nous tret del granadí Carlos Rojas, que repeteix per la seva circumscripció. De les quatre províncies de Galícia, només repeteix Ana Vázquez per Orense.

A Corunya debuta Tellado, a Lugo encapçala la llista el vicepresident i conseller d'Economia de la Xunta, Francisco Conde, ia Pontevedra ho fa l'exministra Ana Pastor, que fa quatre anys va ser la 'número dos' de Pablo Casado a la llista de Madrid.

A Aragó, hi ha cares noves al Congrés a Osca i Saragossa, amb Ana Alós i Pedro Navarro, si bé repeteix el turolenc Alberto Herrero. I al País Basc, de les tres províncies només repeteix Bea Fanjul per Biscaia, que va ser l'única que fa quatre anys va aconseguir escó per al PP en aquesta regió.

A Castella-la Manxa, de les cinc províncies, només repeteixen Carmen Navarro a Albacete i Beatriz Jiménez a Conca, mentre que a Castella i Lleó de les nou cinquanscripcions, només tres són els mateixos cap de cartell que el 2019 (Milagros Marcos, José Antonio Bermúdez de Castro i Tomás Cabezón a Palència, Salamanca i Soria, respectivament).

FITXATGE A BARCELONA DE L'EXPORTAVEU DE CIUTADANS



En el cas de Catalunya, la principal novetat és el fitxatge com a 'número u' per Barcelona de Nacho Martín Blanco, exportaveu de Ciutadans al Parlament la legislatura passada, que va abandonar l'acta del partit taronja fa una setmana.

En deixar Cs, Martín --que també era membre de l'Executiva de Ciutadans-- va admetre que la seva opinió "sobre la viabilitat del partit és pessimista". "Me'n vaig de Cs perquè he perdut l'esperança en la capacitat i viabilitat del partit", va manifestar llavors.

A més, a Catalunya són nous els 'número u' del PP per Girona i per Tarragona: Concepción Veray del PP i Pere Lluis Huget. En el cas de Lleida, repeteix Dante Pérez.

SERGIO SAYAS ENCAPÇA LA LLISTA DE NAVARRA



Tret del cas de Cuca Gamarra a la Rioja, a les regions uniprovincials hi ha canvis als caps de cartell. Així són nous els candidats d'Astúries (Esther Llamazares), les Balears (José Vicente Marí, després que la seva antecessora hagi guanyat les autonòmiques a les illes) i Múrcia (Luis Alberto Marín lidera ara davant Teodoro García Egea, que ho va fer fa quatre anys).

En el cas de Cantàbria, l'actual senador del PP per aquesta autonomia, Félix de las Cuevas, encapçalarà la llista al Congrés. El 2019 va ser com a número tres de la candidatura del PP al Senat, que va encapçalar Javier Puente.

A Navarra, després que UPN i PP no aconseguissin tancar un acord i concorreran per separat, el Partit Popular ha decidit que Sergio Sayas sigui el número u de la llista del PP per la Comunitat Foral. A les últimes generals, Sayas va ser elegit diputat per la coalició Navarra Suma (UPN, PP i Cs), però designat en aquella ocasió per UPN.

Tot i això, el febrer del 2022 la decisió de Sayas i del seu company Carlos García Adanero, també d'UPN, de votar en contra de la reforma laboral, contravenint la directriu del partit, els va suposar l'obertura d'un expedient i la suspensió de militància . Finalment, tots dos van decidir abandonar UPN i abans de les eleccions autonòmiques i municipals van assolir un acord amb el Partit Popular.

DIEGO CALVO POSA L'ACCENT A L'EXPERIÈNCIA



El president del Comitè Electoral, Diego Calvo, ha explicat que el criteri ha estat incloure persones que compten amb una “dilatada trajectòria política i legislativa, així com una contrastada experiència en gestió pública i privada, amb perfils que a més de tenir aquest bagatge han format part de les estructures del partit i han realitzat una magnífica tasca durant aquesta legislatura.

Per part seva, Sémper ha recalcat que el repte del PP és "guanyar el canvi a Espanya" i tot el que comparteixi aquest objectiu és "benvingut" al projecte.