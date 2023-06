Arturo Villa, assessor de Vox al Parlament Europeu, ha llançat una campanya on es fa passar per votant de Podem, i simpatitzant d' Irene Montero, per confondre els potencials votants de la coalició Sumar i que tirin el vot a les escombraries.

La ministra d'Igualtat, Irene Montero

En un tuit recollit per CatalunyaPress , Villa assegura ser simpatitzant de Podem "des del seu inici", fins i tot assegura haver vist "tots els programes de la Tuerca". De la mateixa manera, qualifica d'"injust" el veto a Irene Montero, però diu que votarà a sumar per "frenar la ultradreta".

Tot i això, a la seva tuit hi ha un parany, i assegura que , "al marge de la papereta" escriurà el nom d'Irene Montero amb boli, per homenatjar la política defenestrada.

Tot i la campanya orquestrada per Villa per confondre els votants, cal recordar que la llei electoral diu que modificar, afegir o titllar noms en una papereta fa que el vot es consideri nul, no sigui vàlid i per tant no sigui comptat .

En aquest sentit, el "gest" que proposa Arturo Villa no és més que una manera grollera de confondre els votants de la formació morada perquè converteixin en nul·la la seva papereta i així restar vots a l'esquerra.

A continuació, us deixem el tuit de l'assessor de Vox: