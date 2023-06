El Partit Popular de Daniel Sirera, que va aconseguir 4 escons al Ple de l'Ajuntament de Barcelona a les passades eleccions municipals, s'ha convertit en la formació que pot acabar decidint qui és el proper alcalde de Barcelona. Els populars es debaten entre votar-se a si mateixos i per tant, acabar atorgant l'alcaldia a la formació independentista Junts, o donar suport a Collboni, facilitant un Govern socialista a la capital catalana.

El candidat del PP a l'Alcaldia de Barcelona, Daniel Sirera compareix a la seu del partit, el 29 de maig del 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

Les dues opcions són perjudicials per a Gènova a poques setmanes de les eleccions generals, i el proper alcalde de Barcelona es pot acabar convertint en un llast per als populars. Per això, la direcció nacional ha decidit intervenir intentant desviar el focus. El portaveu del comitè de campanya del PP, Borja Sémper , ha assegurat aquest dilluns que el candidat del PSC a l'Alcaldia de Barcelona, Jaime Colboni, encara té temps per "convèncer" el candidat de la seva formació a la ciutat, Dani Sirera , per evitar un Govern encapçalat per Junts. Tot i això, afirma que per ara l'únic que ha ofert Collboni "és el mateix" que hi ha en aquesta legislatura. Dit això, ha defensat que el PP es pugui votar a si mateix en la constitució de l'Ajuntament de Barcelona.

Així, en una roda de premsa a la seu del PP, Sémper ha recalcat que estan "absolutament legitimats per votar-se a si mateixos" - i per tant, fer alcalde Xavier Trias-. "A veure si l'únic partit en aquest país que no es pot votar a si mateix és el PP. En faltaria més", ha exclamat.

Després de ser preguntat pel fet que Xavier Trias, del mateix partit de l'expresident català Carles Puigdemont, es faci amb l'Alcaldia de Barcelona, Sémper ha subratllat que fins dissabte "hi ha temps per negociar, parlar i acordar governs municipals".

"A nosaltres ens demanen coses en alguns llocs i ningú ens diu per què i per què. Amb la qual cosa esperarem", ha manifestat Sémper, per deixar clara l'"absoluta confiança" del PP en els seus candidats als territoris a l'hora de negociar.

"TENIM A COLAU I COLBONI" I "OFEREIXEN COLBONI I COLAU"



Així, el dirigent del PP ha assenyalat que Colboni té temps fins dissabte, dia en què es constitueixen els governs municipals, per convèncer Dani Sirera "que les opcions que li ofereixen són les millors".

"Ara, què tenim a Barcelona? Tenim Colau i Colboni. El que se'ns ofereix és Colboni i Colau. Home, molts incentius no sembla que ens estiguin oferint", ha manifestat amb ironia, per reiterar que el candidat socialista té aquests dies per "convèncer el senyor Sirera que ell és el millor alcalde possible".

Sémper ha assenyalat que ara el que s'està oferint al PP “és el mateix”. "I el PP ha estat extraordinàriament crítics també amb la gestió municipal a Barcelona. Però insisteixo, d'aquí dissabte hi ha temps i el senyor Colboni té temps per convèncer el nostre candidat que les coses canvien", ha abundat.

EL PSC APOSTA PER REEDITAR EL PACTE A LA DIPUTACIÓ

"No tenim problemes ni complexos de reeditar l'acord amb Junts a la Diputació de Barcelona", ha dit aquest dilluns la portaveu del PSC, Alicia Romero. Els socialistes han afirmat que l'acord amb Junts a la tercera institució de Catalunya ha estat efectiu la legislatura passada i que, per tant, són partidaris de tornar-ho a repetir. Tot i això, tot dependrà de com es desenvolupin converses que tenen en marxa amb el partit de Jordi Turull i Laura Borràs .

De moment, el PSC té molt avançat un acord amb Junts a la Diputació de Tarragona que està en espera de validació. A la de Girona, ja hi ha pacte entre ERC i Junts.