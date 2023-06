Els candidats del PP i VOX a la Presidència del Govern d'Aragó / @EP

PP i Vox han avançat aquest dimarts en les negociacions després dels resultats del 28M i han aconseguit tancar un preacord per formar un Govern de coalició a la Comunitat Valenciana, alhora que a Elx (Alacant) ja han signat un acord de governabilitat, que se sumen als pactes tancats ja entre les dues formacions a Guadalajara, Maracena (Guadalajara), Alcúdia i Calvià (Mallorca).

També aquest mateix dimarts s'ha conegut que el candidat del PP a Aragó, Jorge Azcón, s'ha reunit amb el seu homòleg de Vox, Alejandro Nolasco, per iniciar la negociació la primera fase de la qual inclou un acord perquè els de Santiago Abascal s'incorporin a la Taula de les Corts i es consensuï un document de cara a la investidura d'Azcón.

Mentrestant, a Cantàbria, la candidata popular, María José Sáenz de Buruaga, ha mantingut una segona reunió de negociació amb el PRC per avançar en la seva investidura com a presidenta, amb un acord que es podria tancar "en els propers dies" si es resolen els "petits serrells" encara pendents, evitant d'aquesta manera Vox.

En qualsevol cas, el preacord assolit entre PP i Vox aquest dimarts a la Comunitat Valenciana és el primer a nivell autonòmic que assoleixen les dues formacions a les regions que van celebrar eleccions el 28 de maig passat, cosa que permetrà al popular Carlos Mazón ser el president d?un Govern en coalició amb Vox.

L'ACORD TAMBÉ IMPLICA A LES CORTS



Aquest preacord a la Comunitat Valenciana també afecta el repartiment de la Mesa de les Corts valencianes: Vox la presidirà i el PP tindrà una vicepresidència i una secretaria.

Pel que fa al repartiment de conselleries, càrrecs i l'estructura del Govern, les dues parts han negat que s'hagi parlat d'aquests temes a la reunió que han mantingut, encara que a partir de demà començaran a reunir-se les comissions de treball dels dos partits per formar el Govern.

Això sí, el nou govern, segons han assenyalat tant el PP com Vox, estarà basat en cinc eixos: “la llibertat per triar en tots els àmbits, educatiu i de la vida privada”, el desenvolupament econòmic, la potenciació de la sanitat i els serveis socials, la protecció de les senyes d'identitat valencianes i el suport a les famílies com a "nucli fonamental de la societat".

VOX TINDRÀ TRES REGIDORIES A ELX

I el pacte signat entre el PP i Vox a Elx (Alacant) permetrà al 'popular', Pablo Ruz, convertir-se en el proper alcalde del municipi, mentre que Vox assumirà tres regidories --la de Família i Majors; la de Promoció Econòmica i Formació; i la de Pedanies, Camp d'Elx i Vertebració Territorial--.

A Elx, el partit més votat en els comicis del 28 de maig va ser el PSOE, però els 12 regidors aconseguits no li han permès seguir al capdavant del consistori de la tercera ciutat més poblada al País Valencià.

GUADALAJARA I ALTRES AJUNTAMENTS



Així mateix, el PP i Vox han aconseguit un acord per a l'Ajuntament de Guadalajara, que permetrà governar la candidata popular, Ana Guarinos.

I la resta d'ajuntaments on la formació popular i Vox han aconseguit tancar ja un acord són Calvià i Alcúdia (Mallorca), encara que en el cas d'aquesta última localitat el pacte també implica la formació local Unió. L'altre municipi és Maracena, a Granada, on PP, Vox i dos partits locals més van aconseguir un acord de governabilitat.

En el cas del municipi murcià de Molina de Segura, s'ha arribat a anunciar un acord, però s'ha paralitzat per "causes alienes" Vox, segons assegura el partit de Santiago Abascal.