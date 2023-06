Ada Colau / @EP

La proposta de l'alcaldessa en funcions de Barcelona i candidata de BComú, Ada Colau, al PSC i ERC per compartir l'alcaldia durant el proper mandat preveu 10 objectius per a un "govern d'esquerres", segons el document consultat per Europa Press.

Tal com ha avançat 'El País' aquest dimarts després que Colau hagi anunciat la seva proposta en una entrevista a Ràdio 4 i La 2, el document recorda que BComú, ERC i PSC sumen 24 regidors i exposa el repartiment de l'alcaldia, a més de la estructura del cartipàs i les estratègies de mandat.

Colau planteja que el candidat d'ERC, Ernest Maragall, ocupi el lideratge durant el primer any, que ella ho faci el següent any i mig, i el candidat socialista, Jaume Collboni, finalitzi la legislatura al capdavant del consistori durant el mateix període de temps .

Tot i que fonts dels comuns han assegurat que ERC i PSC tenen aquest document (sense concretar des de quan), els republicans han negat que BComú els hagi traslladat una proposta formal, i el PSC l'ha rebutjat perquè considera que no contribuiria a l'estabilitat.

ESTRATÈGIES DEL MANDAT



El primer dels punts que incorpora el document com a objectiu és que Barcelona "ha d'exercir la seva capitalitat com a motor econòmic i de creació de llocs de treball de qualitat", amb un model de diversificació i un creixement lligat a la dinàmica metropolitana, a la sostenibilitat, la innovació, la ciència i el comerç de proximitat.

En segon lloc, situa la reducció de la desigualtat i la segregació territorial, a través de "polítiques actives d'habitatge públic i protegit i assegurant l'aplicació de la nova llei d'habitatge", a més de donar respostes efectives a la crisi climàtica, en tercer lloc .

Les prioritats següents de Colau són impulsar el transport públic amb noves inversions i acabant la unió del tramvia per l'avinguda Diagonal, a més de desenvolupar els projectes urbans de transformació de caràcter estratègic, com ara la Sagrera, la Marina o el Besòs.

El sisè punt del document és que la ciutat exerceixi com a capital cultural i científica, el setè promoure i incentivar l'ús del català, seguit de la seva proposta per "aprofundir en la coresponsabilitat i la millora de la governança" a l'àrea i regió metropolitana.

Colau situa com a darrers punts aplicar mesures de millora progressiva en la gestió de serveis municipals, tant de neteja com de manteniment de l'espai públic, així com d'atenció ciutadana, i avançar cap a una millora dels estàndards de seguretat i de percepció de la seguretat ".

CARTAPAI I DISTRICTES



El document també defineix que el cartipàs tingui cinc grans àrees de govern organitzades en tinences de batlia: dues liderades pel PSC, dues per a BComú i una per a ERC, i que en cada tinença es puguin distribuir responsabilitats concretes entre regidors de la resta de forces polítiques .

Per als districtes, proposa seguir un repartiment similar al de les àrees, amb quatre districtes sota la responsabilitat del PSC, quatre per a BComú i dos per a ERC; i sobre el gerent municipal el document afirma que caldria acordar-ho.