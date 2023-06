Puigcorbé va fer servir el seu compte de Twitter per carregar contra la formació. Foto: Europa Press

L'actor Juanjo Puigcorbé va tenir un efímer pas per la política fa gairebé una dècada, quan Esquerra Republicana hi va confiar per a les eleccions municipals a Barcelona el 2015. El 2019 va abandonar la política, a la que no ha tornat, centrant-se en la professió que ha fet que sigui molt conegut des de que tenia 17 anys.

5 anys més tard, l'intèrpret barceloní ha carregat amb duresa contra els republicans des del perfil de Twitter.

Puigcorbé va ser particularment dur amb qui considera que són "els seus torturadors". L'intèrpret es refereix a Alfred Bosch, Carles Garcías i Josep González-Cambray, a qui diu que "ha vist caure".

Finalment, l'actor, a resposta d'un tuiter, apunta que la seva experiència a les files republicanes va ser "nefasta".