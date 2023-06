Peu de Foto: (ID) El president d'Unides Podem al Congrés dels Diputats, Jaume Asens i la líder dels comuns al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, durant el Consell Nacional de Catalunya en Comú . Firma: Alberto Paredes / Europa Press

La cúpula de Podem té decidit comunicar el seu acomiadament a 300 treballadors els propers dies que formen part del personal de la seu nacional, l'administració central, autonòmica i local.

No és la primera vegada que el partit morat escomet una retallada perquè ja va retallar la seva plantilla de 443 treballadors el 2018 i que va suposar haver d'enfrontar-se a diversos contenciosos laborals als tribunals.

La formació morada al·legarà una disminució ja prevista dels seus ingressos, després de la patacada electoral del passat 28 de maig que se suma a l'avançament electoral a nivell estatal del proper 23J, cosa que minvarà l'assignació que rep per la seva presència al Congrés i al Senat fins al 17 d'agost, quan es constitueixin les noves Corts Generals.

Podem afegirà a la seva argumentació la “necessitat, objectivament acreditada, d'amortitzar llocs de treball per causes organitzatives i econòmiques” per procedir a “una millor distribució dels recursos humans i materials” de cara als propers comicis.

El 55% dels seus treballadors segons les seves últimes dades públiques cal recordar que té contracte temporal, davant del 45% que en té un d'indefinit.

A més, als consells autonòmics s'han suspès mig centenar de llocs de treball.

PODEM REBRÀ DE LA COALICIÓ MÉS DINERS QUE COMUNS, MÉS MÀDRID I COMPROMÍS

L'acord econòmic amb Sumar no evitarà l'acomiadament de treballadors a Podem/ @EP

Podem aconseguirà el 23% del total de la subvenció ordinària que atorga el Ministeri de l'Interior a les formacions polítiques i que és pràcticament el mateix que sumen junts els Comuns (12%), Más Madrid (6,5%) i Compromís ( 5%). IU, la segona formació més beneficiada pel repartiment, aconseguirà el 19% del total de recursos, que Interior injecta de manera directa als comptes dels partits.



Malgrat tot, Podem veurà un forat important als seus comptes encara que serà la formació que més recursos rebi. La coalició Unides Podem va obtenir 1,5 milions els tres primers mesos de l'any, dels quals gairebé un 66% van anar a parar a les arques dels morats, 984.000 euros. IU, que ha aguantat l'estrebada dels últims comicis molt millor que els morats, es va quedar llavors amb el 21% dels recursos, un total de 316.000 euros. Per part seva, els Comuns van rebre entre gener i març 208.000 euros, un 13,8%.



Amb el nou repartiment Podem rebria prop de 345.000 euros, Esquerra Unida 285.000 i els Comuns 180.000 euros. Més Madrid, segons les condicions del pacte, aconseguiria el 6,5% de les subvencions, 97.500 euros. I aquesta quantitat, a repartir entre tres actors al seu dia, ara ha d'abastir una dotzena de forces, a més del partit de la vicepresidenta segona. El repartiment atribueix a Verdes Equo un 1% del total, als quals se sumarien 30.000 euros anuals; 42.000 euros a Més per Mallorca; 30.000 euros a Drago, el partit d'Alberto Rodríguez, i 30.000 euros més a la Chunta Aragonesista.



Aquí no s'inclouen altres subvencions, com les destinades a compensar allò invertit en la campanya. El pacte amb Podem i la resta de forces inclou una clàusula que els faria perdre aquestes prestacions en cas d'abandonar el grup al Congrés, per passar-se al mixt o per integrar-se a un altre grup parlamentari.