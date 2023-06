Catalunyapress collbonihabitat

Jordi Martí, en una roda de premsa aquest dimecres a l’Ajuntament de Barcelona, ha remarcat que els comuns “no regalaran vots” si no és per conformar un govern de coalició d’esquerres".A més, Ernest Maragall segueix reticent a fer alcalde Jaume Collboni.

D'aquesta manera Ada Colau, no farà un pas al costat en favor de Jaume Collboni malgrat que el socialista va ser l'artífex de la seva investidura gràcies a l'acord amb Manuel Valls a l'anterior. La generositat dels comuns envers els socialistes es nul·la perquè volem els comuns un any a l'acaldía per finalitzar els seus projectes a la ciutat comdal.

En aquest sentit Martí ha afirmat “estem disposats a escoltar altres propostes i a votar a qualsevol dels 24 regidors, però, si no hi ha un acord de govern d’esquerres, nosaltres també ens presentarem i votarem al nostre candidat”. Encara que ha apuntat que estarien disposats a renunciar a l’alcaldia si aquesta fos la condició per conformar aquest acord de majoria entre les diferents forces progressistes. El número 2 de Barcelona En Comú ha admès que no ha hagut una reunió a tres bandes amb el PSC i ERC per abordar aquest possible pacte de govern, però confia que d’aquí a dissabte es puguin asseure per negociar.



“A ERC no li demano generositat, sinó que s’assegui a negociar. És molt més difícil sintonitzar els programes dels republicans i Junts que els nostres”, segons Martí.

22 REGIDORS S'ACOMIADEM AL DARRER PLE DEL CONSISTORI BARCELONÍ

Al darrer Ple del mandat a l’Ajuntament de Barcelona, s'han acomiadat entre d'altres Montserrat Ballarín (PSC) , Ferran Mascarell (Junts), Eloi Badia, Laura Pérez, Pau Gonzàlez i Jordi Rabassa tots de BComú i Xavier Marcè i Joan Ramon Riera (PSC).

Mascarell ha marxat agraint els anys que l’ha brindat l’Ajuntament mentre els regidors del PSC han aprofitat perquè Jaume Collboni sigui el següent alcalde de Barcelona. Els regidors socialistes i dels Comuns han demanat fer un cordó sanitari que l’aïlli l'extrema dreta i els regidors de VOX que entaràn al consistori. Max Zañartu i Gemma Sendra (ERC) han aprofitat per recordar Marina Gassol, regidora que va morir al març.

Ada Colau ha marxat assegurant que no tronarà a presidir el Ple, mentre Eva Parera (Valents) s’ha acomiadat del plenari amb retrets a Daniel Sirera, nou cap de files del PP que ha parlat com a membre dels populars i la dit a la lider de Valents: “Senyora Parera, el PP no és un partit petit, guanyarà les pròximes eleccions”.Òscar Ramírez ha agraït la feina dels periodistes i ha avalat l’oposició “constructiva” que han fet els populars.



Júlia Barea (Cs) s’ha acomiadat emocionada i en la mateixa línia ha anat la seva companya Noemí Martín, que ha agraït Paco Sierra la seva feina. Una etapa es tanca i altre nova s'obre dissabte amb un nou alcalde al capdavant de la ciutat més important de Catalunya i que mira cara a cara a la Generalitat.